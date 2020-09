Barselona kreće u novu holandsku eru. Sa Ronaldom Kumanom se vraća i šmek Holandije na Kamp Nou. Kao nekad kod Luja van Gala koji je u Kataloniji napravio holandsku koloniju krajem prošlog veka.

Novi trener Kuman je prihvatio da napravi čistku u ekipi što mu je i naređeno od strane kluba, ali isto tako su mu obećana i pojačanja po njegovom ukusu. Reč je o Žoržinju Vanjaldumu i Memfisu Depaju.

Holandski mediji javljaju da su obojica pomenutih reprezentativaca Lala u odmaklim pregovorima sa Barselonom i da na njihovim transferima insistira Kuman. Čeka se samo da se Barsa reši viška igrača i da oslobodi prostor na platnom spisku. Rakitić je već otišao, Vidal je praktično već igrač Intera, a Suarez je na pragu Juventusa. Samo na njihovim odlascima će Barsa uštedeti 50.000.000 evra koliko su na bruto nivou iznosile njihove godišnje plate, a i dalje se očekuje da klub napusti Leo Mesi koji Barsu košta 100.000.000 godišnje. To je ogromna ušteda, a i da ne pominjemo odlaske još nekih manje zvučnih imena koja takođe donose rasterećenje klupske kase.

Kada i definitivno reši situaciju sa odlascima Vidala i Suareza, Barsa može da krene u dovođenje novih igrača, a Vajnaldum i Depaj su prvi na spisku. Depaj je još i pre dolaska Kumana bio na Barsinoj listi želja i dolaskom holandskog stručnjaka se taj interes konkretizovao. Što se Vajnalduma tiče, on je Kumanova izričita želja. Sa obojicom pomenutih je imao sjajnu saradnju u reprezentaciji i čim je seo na klupu Barse, uputio im je pozive. Klub je stupio u kontakte sa agentima holandskih reprezentativaca, dobio njihovo “da” i čekaju se odlasci gore pomenutih pa da Barsa stupi u pregovore sa Liverpulom i Lionom.

Olakšavajuća okolnost je što obojici Holanđana ugovori ističu sledećeg leta u njihovim aktuelnim klubovima. I ne žele da ih produže. To znači i da će biti jeftini, a to je za Barsu i njenu finansijsku situaciju jako bitno. Pored toga što će ispuniti želje novom treneru, neće morati da plati mnogo. Procenjuje se da će Vajnaldumova cena biti oko 20.000.000 evra, a Depajova oko 30.000.000 što je za Barsu podnošljivo. U Liverpulu čekaju na konkretnu ponudu kako bi umesto Vajnalduma doveli Tijaga Alkantaru iz Bajerna za sličnu cenu.

Kuman planira promenu sistema igre i formaciju sa dvojicom zadnjih veznih koji će graditi igru. Želi da vrati Frenkija de Jonga na prirodnu poziciji ispred odbrane i da on igra u tandemu sa Pjanićem dok bi Vajnaldum završavao neke druge zadatke kao u Liverpulu. Što se Depaja tiče, on može da igra na sve tri pozicije u napadu ali je kod Kumana u reprezentaciji uglavnom igrao kao centarfor. Posle odlaska Suareza se očekuje da to mesto popuni Grizman dok bi Depaj došao kao zamena za Mesija.