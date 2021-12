Kup Argentine: Taljeres i Boka u klinču za pehar i 50.000 evra

Uz netaknutu iluziju podizanja titule pre kraja godine, Taljeres iz Kordobe i Boka Juniors sastaju se ove noći (01.10) u velikom finalu Kupa Argentine. Odlučujuća utakmica će se odigrati na gradskom stadionu Madre de Siudades, poznatijem kao Unike u Santjago del Esteru, kojem će prisustvovati publika, a istoimeni grad i pokrajina prvi put biće domaćin finalu ovog takmičenja. Treba napomenuti da su karte za ovaj meč rasprodate za nekoliko minuta, a stadion ima kapacitet za 30.000 gledalaca. Pored podizanja domaćeg trofeja, tim koji postane šampion kvalifikovaće se direktno u grupnu fazu Kopa Libertadores 2022. i dobiće nagradu od blizu 5.900.000 pezosa, odnosno nešto preko 50.000 evra.

Đenovljani su do finala stigli posle pobede nad Argentinos Juniorsima od 1:0 u polufinalu odigranom u Mendozi. Da bi osvojili svoj četvrti trofej u ovom takmičenju, pre svega potrebno je da pokrenu svoj anemičan učinak iz prethodnih ligaških utakmica, gde na poslednja tri okršaja nisu uspeli da ostvare pobedu, a protekle subote su remizirali 1:1 sa Arsenalom u Sarandiju, inače poslednjeplasiranom ekipom u prvenstvu. Dobra vest za tim Sebastijana Batalje je da je remijem između Lanusa i Independijentea tokom vikenda obezbedio plasman na Kopa Libertadores 2022, tako da više ne zavisi isključivo od pobede u finalu protiv Taljeresa, ali bi mu ona omogućila direktan plasman u grupnu fazu takmičenja.

01.10: (3,35) Taljeres de Kordoba (2,90) Boka Juniors (2,30)

Tim sa Bombonjere jedan je od najtrofejnijih u ovom takmičenju u kom je bio šampion tri puta, 1969, 2011/12 i 2014/15. U slučaju pobede, ovo bi mu bio četvrti Kup Argentine, čime bi istupio ispred večitog rivala River Plejta, koji je takođe bio pobednik u tri izdanja 2015/16, 2016/17 i 2018/19.

Što se tiče Taljeresa, pošto je minimalnim rezultatom eliminisao Godoj Kruz u polufinalu, tim je suočen sa jedinstvenom šansom u svojoj istoriji u kojoj nikada nije osvojio trofej na nacionalnom nivou iako ima međunarodnu titulu. Sastav iz Kordobe je u veoma dobroj formi pred finale. Jedini je tim koji se borio za titulu protiv River Plejta u ovogodišnjoj kampanji. Kako smo naveli, Taljeres ima jedinstvenu priliku u svojoj istoriji da bude šampion na lokalnom nivou. Plavo-beli su jedini klub iz unutrašnjosti Argentine koji poseduje internacionalnu titulu iz 1999. godine osvojenu u KONMEBOL Kupu, takmičenju koje više ne postoji, ali je takođe priznato od strane fudbalskih regulatornih tela u Južnoj Americi i smatra se pretečom sadašnje Kopa Sudamerikane. Godine 1977. Taljeres je bio veoma blizu osvajanja formata Nasional, ali je na kraju iako neporažen u oba finalna meča protiv Independijentea, podlegao pravilu gola u gostima. U inat tome, Albiazuli će se ovoga puta potruditi da priča bude drugačija.

Argentinski Kup je zvanični turnir u organizaciji Fudbalskog saveza Argentine, koji se igra po sistemu direktne eliminacije, a čiji se pobednik kvalifikuje za Kopa Libertadores i ostvaruje prolaz u argentinski Superkup. Aktuelni osvajač je River Plejt, koji je u finalu pobedio Sentral Kordobu sa 3:0, 13. decembra 2019. na stadionu Malvinas Argentinas iliti Ostrva Malvina (Foklandska ostrva), u gradu Mendoza .

Postoji presedan za ovu vrstu turnira, pod nazivom Kup Republike, odigran samo tri puta: 1943, 1944 i 1945. godine.

Već u kasnim šezdesetim godinama prošlog veka sa pojavom novog međunarodnog turnira, koji se zvao Rekopa Sudamerikana de Klubes, u organizaciji CONMEBOL-a 1970. godine AFA je odlučila 1969. godine da organizuje svoj prvi zvaničan nacionalni Kup, a njegov pobednik bi se klasifikovao za Rekopu 1970.

U takmičenju su učestvovali svi timovi Prve divizije Argentine, izuzev onih sastava koji su već bili klasifikovani za Kup Libertadores 1969. kao što su Velez Sarsfild i River Plejt, šampion i vicešampion Nacionalnog turnira 1968. i Estudijantes de La Plata, šampion Libertadores kupa 1968. Kako bi takmičenje imalo paran broj učesnika, uključeni su Almagro, šampion Primere B za sezonu 1968, i 12 gostiju iz unutrašnjosti zemlje.

🎥El imponente estadio de Santiago del Estero, sede de la final de la Copa Argentina entre @CATalleresdecba y @BocaJrsOficial



⚽️ La cobertura del histórico duelo ⚽️ >> https://t.co/5yKBQWTo7F pic.twitter.com/Wg5XNRGKeA — El Doce (@ElDoce) December 8, 2021

Boka Juniors i Atlanta odigrali su finale turnira, koje je na kraju pripalo Đenovljanima, ukupnim rezultatom 3:2, plasiravši se tako u novo međunarodno takmičenje. Međutim, pošto je Boka Juniors kasnije osvojila nacionalni turnir 1969. i kvalifikovala se za Kopa Libertadores 1970, Atlanta je kao drugoplasirana bila ta koja je konačno predstavljala AFA na međunarodnom turniru.

Drugo izdanje Kupa Argentine 1970. godine izuzimalo je timove koji su se kvalifikovali za Kup Libertadores 1971, Boku Juniors i River Plejt, šampiona i vicešampiona Nacionala 1969. i Estudijantes de La Platu, koja je osvojila Kup Libertadores 1969. Svi klubovi u Prvoj ligi Argentine učestvovali su u takmičenju, kao i šampion Primere B, Fero Karil Oeste, takođe je bio deo turnira, zajedno sa 13 ekipa iz regionalnih liga.

Ovaj turnir u kojem su učestvovala 32 tima nikada nije završen, a San Lorenco i Velez Sarsfild su stigli do finala. Turnir se igrao tokom cele godine, a od marta 1970. potvrđeno je da će prva utakmica finala biti odigrana u martu 1971. Tada je Rekopa Sudamerikana de Klubes, koji je klasifikovao pobednika Kupa Argentine, već bio počeo. Pored toga, Urakan Buke i Deportes Konsepsion, druga dva kluba koja su činila grupu sa argentinskim predstavnikom na međunarodnom turniru, nisu potvrdila svoje učešće, čime je KONMEBOL najavio da će takozvani "Kup pobednika kupova" postati samo prijateljski turnir. Posle prve utakmice finala, gde su San Lorenco i Velez Sarsfild remizirali 2:2, revanš nikada nije odigran, turnir je bio nezavršen i nije bilo argentinskih timova koji su učestvovali na međunarodnom turniru koji se već 1971. godine ugasio.

Bilo je to poslednje izdanje Kupa Argentine sve do sezone 2011/12. U avgustu 2010. godine najavljena je mogućnost ponovnog organizovanja Kupa. U maju iste godine predstavljen je konkursni projekat, sa podsticajem da se pobednik uvrsti u Kopa Sudamerikanu za 2012. godinu. Vodila se žučna diskusija o tome da li je to isti „Kup Argentine“ kao oni odigrani 1969. i 1970. Ova diskusija još nije rešena, pošto iz publikacija AFA i njene dokumentacije nije jasno da li je to reizdanje istih, čime se samo povećava broj učesnika. Za ponovno pokretanje turnira osmišljen je novi trofej. Napravljen je od aluminijuma u ​​fabrici Norberto Ambroseti, u gradu Lobos.

Turnir je organizovala AFA, uz iste sponzore i ugovor sa kompanijom Adidas. Igrao se od 31. avgusta 2011. do 8. avgusta 2012. i učestvovalo je 20 klubova Nasional B lige i 20 klubova zvanične prve lige, plus svi prvaci Metropolitano B, C i D lige kao i federalnih prvenstava Lige, A i B u organizaciji unutrašnjih regionalnih saveza. Na kraju u finalu su se sastali Boka Juniors i Rasing iz Aveljanede, a trofej je i ovoga puta pripao Đenovljanima rezultatom 2:1.

Kasnije, format Kupa Argentine je varirao u različitim izdanjima, iako se, kao opšte pravilo, smatra da su svi slučajevi direktne eliminacije. Od ponovnog uspostavljanja 2011/12 godine, takmičenje se igra neprekidno svake godine.

Sa ciljem da godinu zatvori titulom, Sebastijan Batalja će staviti sve najbolje što ima na raspolaganju. Uprkos bledoj slici koju su Đenovljani ostavili u poslednjem meču protiv Arsenala, trener neće praviti drastične izmene u timu i verovatno će prednost pružiti većini igrača sa tog meča koji su remizirali 1:1 na Vijaduktu. U principu, Batalja analizira samo jednu promenu, Agustin Almendra, koji nije bio prisutan u subotu pošto je suspendovan jer je stigao i do petog žutog, vratiće se u startnu postavu umesto Rodriga Montesa. Iako bi ostali protagonisti bili isti, nije isključeno da strateg Boke primeni još neku modifikaciju. Iako se čini da sve ukazuje na to da će Huan Ramirez krenuti od starta, razmatra se još jedna alternativa. Prema onome što se šuškalo tokom nedelje, Lisandro Lopez bi mogao da uđe u igru, sa kojim bi Boka promenila šemu i zaigrala sa pet defanzivaca.

IZBOR UREDNIKA

Pošto je izveo mešovit sastav sa mnogo alternativnih igrača protiv Sarmijenta u Huninu prethodnog vikenda, Aleksander Medina će ponovo poslati sve svoje ključne figure na teren. Jedina nepoznanica koju urugvajski stručnjak nije razrešio pred finale jeste nastup Karlosa Auskija. Napadač je u ovoj sezoni postigao pet golova, ali je zbog povrede levog kolena još pod znakom pitanja. Ono što je za sada sigurno je nastup najboljeg ofanzivca ekipe Mičela Santosa. Bivši član španskih prvoligašaMalage, Hihona i Leganesa, kao i danskog Kopenhagena, ove sezone za Taljeres postigao je sedam golova i upisao tri asistencije.

Taljeres i Boka Juniors su se sastali 53 puta uz 22 pobede za Đenovljane, nasuprot 12 trijumfa koliko je ostvario tim iz Kordobe. Nerešenim rezultatom završeno je 19 duela. Njihov poslednji okršaj odigrao se 1. avgusta ove godine u argentinskoj Profesionalnoj ligi, završen je remijem bez golova.

ARGENTINA, KUP - FINALE

Četvrtak

01.10: (3,35) Taljeres de Kordoba (2,90) Boka Juniors (2,30)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ

---------------------------------------------------

Odigraj tiket kao i svakog dana i osvoji Porše Makan

SVAKI TIKET JE ULAZNICA U ARENU

Mozzart Gladijator je takmičenje sa pravilima takvim da u njemu svi učestvuju. Visina uplate ne igra presudnu ulogu, kao ni to da li je tiket dobitan ili ne. Tvoje je samo da svakog dana odigraš tiket, jer je svaki ulaznica u arenu.

---------------------------------------------------