Poslednji susret prvih četvrtfinalnih okršaja u Kupu Kolumbije na programu je noćas (03:30) kada se na stadionu Depertamental Libertad u Pastu, lokalna ekipa Deportiva sastaje sa istoimenim sastavom iz Pereire. Revanš je za sedam dana na Viljegasu, a koja god od ovih ekipa bude izborila plasman u polufinale, biće to veliko iznenađenje.

Deportivo Pereira priredio je već jedno veliko u Kupa Kolumbije tako što je u prethodnoj rundi eliminisao velikog ovosezonskog favorita Junior. Zadao mu je konačan udarac u revanš susretu osmine finala na svom terenu u pobedi od 2:0 i ukupnim rezultatom 5:4 prošao dalje. Prva utakmica u Barankilji završena je sa prednošću od 4:3 u korist Ajkula, ali se tim iz Matekane vratio i uspeo da preokrene rezultat u svoju korist i tako obezbedi kartu za četvrtfinale.

03.30: (2,10) Deportivo Pasto (3,10) Pereira (3,50)

Pereira je ponovo konkurentski tim posle dugo godina taborenja pri dnu tabele i grčevitim borbama za opstanak. Ako se nekome može pripisati ovaj iznenađujući uspeh, onda je to Aleksis Markez. Čovek koji je odigrao ukupno 292 utakmice za svojim voljeni tim, a sada kao glavni strateg, pokazao se dostojnim, za mesto koje su mu ukazali čelnici kluba sa Viljegasa. Napornim radom, sa puno osećaj pripadnosti i ljubavi, Markez pokušava da sa timom iz Matekana postigne nešto više od pukog zadržavanja kategorije u prvoj ligi.

Sadašnjost tima je prilično pozitivna, a ekipa se uspela oporaviti od poraza kod kuće protiv Envigada u sklopu četvrtog kola Klausure odakle je i započela niz pozitivnih rezultata. Iako se crveno-žuti u prvenstvu nalaze na osmoj i poslednjoj poziciji koja vodi u plej-of, sa istim brojem bodova, ali sa dva gola manje od Kindija, Pereira je u vezanim bodovima iz prethodnih kola gde su ostvarili pobede nad Aguilasom, Miljonariosom i Onse Kaldasom, kao i nerešenim ishodom sa Independienteom iz Santa Fea.

Nije uobičajeno da Pereira ostvari tri pobede u ligi kao gost, što se ipak dogodilo ove sezone. Prethodni put, prema zvaničnoj statistici, to je zabeleženo još davne 1982. godine, kada su pobedili Kukutu, Kindio i Onse Kaldas. Među uspehe ubraja se i pobeda u klasiku Manizalesa. Pristalice Pereire bile su stalno ponižavane tokom posete Manizalesu i čuvenom Klasiku Kafe protiv Onse Kaldasa. Tako su 15. avgusta Rijomariljosi prvi put na ovom stadionu posle 17 godina savladali Blankose. Bio je to povod za veliko slavlje, znajući da su poslednji put to učinili još 2004 godine.

Jedna od filozofija novog stratega i njegovog stručnog štaba bila je da se malo govori o pitanju Kupa i kvalifikaciji među osam najboljih gde se trenutno nalaze. Još jedan veoma važan istorijski podatak, a koji je usko povezan sa predstojećim četvrtfinalnim okršajem, jeste taj da je Pereira pre nešto više od mesec dana po prvi put uspela da ostvari pobedu na gostovanju protiv Deportivo Pasta. Nikada ranije crveno-žuti tim nije uspeo da pobedi Pasto na Depertamental Libertad stadionu. Time je srušen jedan od najdužih anti-rekorda pošto su 3. avgusta ove godine trijumfovali rezultatom 2:1.

S druge strane, Deportivo Pasto pokazao je da u Kupu poseduje bolju formu od one u prvenstvu, kada je u prethodnoj rundi savladao Alijansu Petrolero ukupnim rezultatom 6:3. U prvoj utakmici, oni koje je predvodio Flabio Tores pobedili su sa 3:1 sjajnom predstavom Raija Vanegasa. U revanšu su nastavili sa istim pritiskom i uspeli da već u prvim minutima susreta povedu sa 2:0, ali se oni iz Barankabermeje nisu predali tajko lako. Borili su se i uspeli da u jednom trenutku dođu do izjednačenja. Ipak u 88. minutu Mena je sjajnim pogotkom obezbedio prolaz prema četvrtfinalu. Vulkanska ekipa, kako glasi popularan nadimak ovog sastava, deluje dosta uspavano u nacionalnom prvenstvu, u kojem je zalepljena za dno tabele sa samo pet osvojenih bodova iz osam odigranih kola. Tek prethodnog vikenda su ostvarila je prvu pobedu u ovogodišnjoj Klausuri, savladavši Deportivo iz Kalija sa 2:0.

Deportivo Pasto je, za razliku od svog noćašnjeg rivala, koji kroz istoriju nije imao većih uspeha u Kupu Kolumbije, u dva navrata dolazio do finala. Prvi put 2009, kada je poražen u penal završnici od Santa Fea, i 2012 godine, kada ih je sa ubedljivih 4:1 savladao Atletiko Nasional.

KUP KOLUMBIJE – ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI)

Četvrtak

Amerika Kali – Deportivo Kali 2:2 (1:1)

/Ramos 43, 89 – Menose 29, Gutijerez 60/

Santa Fe – Atletiko Nasional 2:1 (1:1)

/Osorio 40, Erera 50 – Gomez 14/

La Ekvidad – Tolima U TOKU

Petak

(PIŠE: Đorđe RADONJIĆ)