Nastavlja se takmičenje u Kupu Konfederacija, afričkoj verziji Lige Evrope. Revanš mečevi četvrtfinala na programu su u nedelju, a derbi se igra u Kazablanci od 18.00. Radža će dočekati na svom stadionu „Mohamed V“ Orlando Pajretse, a u prvom njihovom susretu bilo je 1:1.

Rezultat iz Johanesburga definitivno odgovara Marokancima, koji sada ne moraju da žure. Orlando je taj koji je pod pritiskom zbog pravila o golu u gostima, 0:0 je rezulatt koji bi odveo Radžu dalje.

18.00: (1,68) Radža Kazablanka (3,40) Orlando Pajrets (5,20)

Trener tima iz Kazablanke, Lasad Čabi, posebno može da bude zadovoljan činjenicom da može da raspolaže svim igračima. Defanzivac Sumaila Utara, reprezentativac Burkine Faso koji je propustio prvu utakmicu, oporavio se od povrede i mogao bi da zaigra u startnoj postavi.

Za Radžu je značajno i to što je Ben Malango u dobroj formi. Napadač iz DR Konga je bio strelac za 1:1 u Johanesburgu, a zatim je postigao i oba pogotka protuv Muludije (2:0) u prošlom kolu domaćeg šampionata.

Što se tiče Orlanda, koji ove sezone pokušava da dođe do svog drugog finala u Kupu Konfederacija, odnosno prvog trofeja, on je bio oslabljen u prvom meču. Kapiten Hepi Jele i napadač Čegofatso Mabasa nisu igrali u Južnoj Africi, ali su počeli da treniraju i trener Pirata Džozef Zinbauer se razmišlja da ih „gurne u vatru“. To je posebno rizično po pitanju Jelea, koji nije igrao na poslednjih osam utakmica i potpuno je ispao iz takmičarske forme. Mabasa je propustio samo dva meča.

Radža je u grupnoj fazi bila savršena, pobedila je na svih šest mečeva. Orlando nije bio tako ubedljiv, zapravo je prošao dalje sa samo dva trijumfa. Situacija u grupi A je bila kompleksna, Enjimba i Orlando su imali po devet bodova, Es Setif osam, a Al Ahli iz Bengazija sedam. Orlando je trijumfovao samo jednom na poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima.

KUP KONFEDERACIJA – ČETVRTFINALE /REVANŠI/

Nedelja

15.00: (2,00) Enjimba (3,15) Piramids (3,80) /Prvi meč 1:4/

18.00: (2,00) Diaraf Dakar (3,10) Kotonsport (3,90) /Prvi meč 0:1/

18.00: (2,30) Kabilija (2,90) Sfaksijen (3,35) /Prvi meč 1:0/

18.00: (1,68) Radža Kazablanka (3,40) Orlando Pajrets (5,20) /Prvi meč 1:1/

***Kvote su podložne promenama