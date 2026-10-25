Kurtoa ne brani protiv Barselone

Na dan velikog derbija Real Madrid je objavio vest koja je zabrinula njegove navijače: Tibo Kurtoa neće biti na golu protiv Barselone (21.00).

Po zvaničnim informacijama, Kurtou je oborio virus gripa, pa neće moći da zauzme svoje mesto među stativama. Ovo je njegov prvi izostanak sa utakmice ove sezone i to baš se pogodilo da bude protiv Barselone. Uz to, Kurtoa je branio u sjajnoj formi, posebno je bio impresivan protiv Lajpciga u Ligi šampiona, gde je imao sedam odbrana.