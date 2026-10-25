Kurtoa ne brani protiv Barselone
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Vreme čitanja: 1min | ned. 25.10.26. | 11:32
Ozbiljan udarac za Real
Na dan velikog derbija Real Madrid je objavio vest koja je zabrinula njegove navijače: Tibo Kurtoa neće biti na golu protiv Barselone (21.00).
Po zvaničnim informacijama, Kurtou je oborio virus gripa, pa neće moći da zauzme svoje mesto među stativama. Ovo je njegov prvi izostanak sa utakmice ove sezone i to baš se pogodilo da bude protiv Barselone. Uz to, Kurtoa je branio u sjajnoj formi, posebno je bio impresivan protiv Lajpciga u Ligi šampiona, gde je imao sedam odbrana.
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Na Realovom golu večeras će biti Andrej Lunjin. Njemu će to biti peti nastup na El Klasiku. Doduše, poslednji je bio u oktobru 2024. godine, kada je doživeo poraz od 4:0, ali sve kada se sabere Ukrajinac ima više dobijenih nego izgubljenih utakmica protiv Barselone.
Ulogu drugog golmana imaće Ilja Vološin, koji je trećeg tima Real Madrida prekomandovan u seniorski sastav za El Klasiko.