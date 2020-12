Nijedan početak nije lak, a u prvim danima u Real Madridu teško je bilo i Tibu Kurtoi, jednom od najboljih svetskih golmana, koji je za mesto među stativama morao da se bori sa Kejlorom Navasom. Kako je vreme odmicalo, popravljao se položaj Kurtoe.

U trećoj sezoni u Kraljevskom klubu Belgijanac je standardan na gol-crti. Izuzeno važan je član u Zidanovom timu, a Belgijanac se priseća da je po dolasku u Real Madrid iz Čelsija u leto 2018. godine Kejlor Navas, dobar prijatelj kapitena Serhija Ramosa, bio broj jedan. Vremenom je Kurtoa istisnuo Navasa, a Kostarikanac je narednog leta promenio sredinu i obukao dres Pari Sen Žermena.

"Poznavao sam ga od ranije, sa odmora na Ibici. Sa Kejlorom Navasom je dobar prijatelj, tako da mu u početku nije bilo lako", rekao je Kurtoa u intervjuu za Sporcu i dodao:

„Ali lepo me je dočekao, nikad nismo imali problema.“

Zinedin Zidan je u prvim mesecima često rotirao golmane, čas bi branio Navas, čas bi izbor pao na Kurtou. Belgijancu je to teško padalo, ali naglašava da sa Zidanom ima dobar odnos.

"Zidan voli da rotira golmane, ali to nema nikakve veze sa mojim odnosom s njim. Možda je u početku bio malo distanciran, ali to je bilo i zato što nisam imao sa njim kontakt od ranije kao drugi", objasnio je belgijski čuvar mreže.

„I sam je to shvatio u leto 2019. godine, obavili smo duži razgovor. Od tada je naš odnos napredovao i sada je vrlo dobar. On je smirena osoba, dobar motivator, ali i iskren. Kaže vam stvari kakve jesu."

O Kurtoi se neprestano govori kao o jednom od najboljih svetskih golmana. Belgijanac godinama brani jako dobro na visokom nivou i uliva poverenje poslednjoj liniji tima, ali za sebe neće izričito reći da je najbolji.

"Ne volim to da kažem. Mislim da sam među najboljima, zajedno sa Manuelom Nojerom, Janom Oblakom, Mark-Andre Ter Štegenom, Alisonom... Golmani imaju tendenciju da imaju faze", primetio je Kurtoa i nastavio:

„U svakom trenutku jedan je nenadmašan, a onda je neko drugi. Svi imamo različite kvalitete".

Belgijanac se drži podalje od društvenih mreža, ističe da je na natpise medija imun da mladi igrači upadaju u klopku provodeći previše vremena čitajući komentare na društvenim mrežama.

"Prilično sam imun na to. Prošle godine mi je bilo teško i dobio sam puno kritika ovde u Španiji , nije sve opravdano. Kritika stiže do mene, ali ne čitam sve. Moj službenik za štampu filtrira vesti, tako da znam kako vetar duva. Najveća greška koju mladi igrači prave je odlazak na društvene mreže kako bi videli šta se o njima piše, ali od toga se jednostavno osećate loše. Ako ćete na to obratiti pažnju, to će vas ubiti”, zaključio je Tibo Kurtoa.