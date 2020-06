LAGANIZZA PONEDELJAK 03 i 04: Ni ziheraši im ne nalaze mane

Pogledajte dva kvarteta najboljih sigurica u režiji LAGANIZZA PONEDELJAK TIKETA... Na onom zavedenom pod 03, kvota je 18,00, umesto 14,00, a priča fisna do 19 časova, odnosno momementa do kada prosto morate da pokupite vaš primerak ovog listića. Kao i uvek, na raspolaganju vam stoje dve mogućnosti. Prva je, pa to i ptice na granama znaju, znači odlazak do najbližeg MOZZART lokala, a druga pruža varijantu uplate putem mozzartbet.com veb platforme.

19.00: (1,80) ODENZE (3,45) LINGBI (4,20)

19.00: (6,75) MARITIMO (4,20) BENFIKA (1,50)

19.00: (4,00) ASTRA ĐURĐU (3,45) FCSB (1,95)

19.00: (1,45) HEKEN (4,40) HELSINBORG (7,25)

Na LAGANIZZA PONEDELJAK TIKETU 03, nalazimo Odenze i Lingbi na GG3+ tipu, a zatim nas u Primeiri čeka pojačana kombinacija Benfike uz 2&2+ tip. Zatim, red je da nas Astra Đurđu i FCSB ispoštuju uz GG igru, pa i da Jeken s Helsinborgom završi na prelazu 1-1.

21.00: (2,40) KRISTAL PALAS (2,95) BARNLI (3,40)

21.00: (2,90) PESKARA (3,35) EMPOLI (2,45)

22.00: (2,60) HETAFE (3,00) SOSIJEDAD (2,95)

21.00: (7,25) FEREIRA (4,00) PORTO (1,50)

Što se tiče LAGANIZZA PONEDELJKA 04, GG igre Peskare i Empolija, te Hetafea i Sosijedada zbilja mame kao sigurice dana. Dodamo li im Porto na kombinaciji 2&2+, te keda Kristal Palasa protiv Barnlija, onda je stvar potpuno izlišno dalje komentarisati. Svakako, naplata kvote 21,00, umesto 16,00 deluje izvesno i vrlo unosno pod uslovom da svoj primerak ovog tiketa na poznata dva načina izvršite do 21,00.

* Kvote iz rednovne ponude, van fiksnih koeficijenata BONUS TIKETA 03 i 04 podložne su promenama