Čuvena pesma ima naziv „Dobro došli u Tihuanu“, ali ekipi Santos Lagune je preselo gostovanje u ovom poznatom meksičkom letovalištu.

Kolo sreće se najzad okrenulo i za Tihuanu, koja je u osmom kolu Aperture došla do prve pobede. I to na kakav način! Golom u 97. minutu. Iz krajnje sumnjivog, ma nepostojećeg penala. Taman kada su gosti verovali da će njihov niz bez poraza biti produžen za još jednu utakmicu, polio ih je hladan tuš – 2:1.

Ako je za utehu, Santos Laguna je na utakmicu došla bez petorice inostranih fudbalera, koji su bili sa svojim reprezentacijama. Uz to, klub čeka i meč sa Sijetlom u Liga Kupu Severne Amerike, tako da je trener Almada i da nije hteo, morao da izvede na teren kombinovani tim. I umalo mu je i to prošlo.

Istina, Tihuana je u 22. minutu došla do prednosti preko Pereza i do samog finiša je čuvala to vođstvo, koje joj je donosilo prvu pobedu u prvenstvu. Međutim, u 87. minutu sevnula je levica Dorije, koji je sa više od 25 metara šutnuo slobodan udarac i pogodio tamo gde golman nije uspeo da dohvati.

Činilo se da je tu kraj, a onda vulkan radosti za Tihuanu. Krajnje sumnjiv penal dosuđen je za domaćina nakon što se Kortizo stropoštao u šesnaestercu Santosa. Siguran izvođač je bio Sansores.

MEKSIKO 1 (APERTURA) – 8. KOLO

Subota

Puebla – San Luis 2:2 (0:1)

Huarez – Kruz Azul 2:1 (2:1)

Klub Tihuana – Santos Laguna 2:1 (1:0)

23.55: (2,65) Atlas (2,90) Monterej (2,80)

Nedelja

02.00: (2,25) Tigres (3,15) Klub Leon (3,15)

04.00: (1,40) Klub Amerika (4,30) Mazatlan (7,50)

23.55: (2,70) Pumas (2,90) Gvadalahara Čivas (2,75)

Ponedeljak

02.00: (2,75) Kveretaro (2,95) Nekaksa (2,65)

04.00: (2,15) Pačuka (3,25) Toluka (3,25)

***Kvote su podložne promenama