Lalatović: Da je ovo uradio neki drugi trener pravili bi ga u predsednika države

Vojvodina je konačno u finalu kupa Srbije. Posle šest godina, kada su poslednji put i osvojili ovo takmičenje, Novosađani će imati priliku da ponovo podignu trofej najmasovnijeg srpskig takmičenja. Ekipa Nenada Lalatovića u uzbudlljivoj utakmici slavila je na Banovom brdu protiv ekipe Čukaričkog golom Nemanje Čovića i tako današnjeg protivnika definitivno ostavila bez učešća u Evropi.

Međutim, trener novosadske Stare dame smatra da bi potpuno pravedno bilo da je u finale otišla i beogradska ekipa.

“Ušli smo u to finale napokon. Drago mi je najviše zbog mojih igrača, oni su najzaslužniji za to. Opet kažem da je i Čukarički ušao u finale, ne bi bilo nezasluženo. Ovo je naša treća utakmica u godinu dana. Prva je bila 0:0, potom u Novos Sadu prvo poluvreme je pripalo nama, drugo Čukaričkom i to je bila jedna opomena za nas i hvala Bogu što se tako desilo jer danas nismo dozvoljavali Čukaričkom taj prostor, jako dobro smo stajali. Danas smo u duel igri bili perfektni, dosta dugih lopti smo dobili, postigli smo taj jedan pogodak kada je Čović izvanredno skočio. Imao je i Čukarički svoje šanse, mi svoje. Po meni, zaslužili smo da odemo u finale za taj jedan gol. Žao mi je što nisam osvojio trofej dok sam bio trener Čukaričkog jer smo ovde pobedili Partizan 4:2, ali nam je u polufinalu falilo dva minuta da uđemo u finale. Malo sam i uzbuđen jer dugo čekam ovo finale, nadam se da će biti treća sreće, ali kažem: ne bih ovo uspeo da nemam ove igrače i jako sam ponosan što sam trener Vojvodine i što ću sa njom igrati finale, ako Bog da da dobijemo Inđiju i budemo vicešampioni Srbije“, rekao je posle meča Lalatović.

O potencijalnom protivniku u finalu Lalatović ne razmišlja previše, svejedno mu je Crvena zvezda ili Partizan. Posle velikog uspeha puca od samopoudanja.

“Šta sam sve uradio prethodnih godina kao trener, znate da imam preko 55, 56 odsto pobeda, da je to bilo koji trener imao u Superligi, danas bi ga dizali u nebesa i pravili od njega predsednika države. Ovo je bilo moje treće uzastopno polufinale, imam preko 55 posto pobeda. Niko to nije objavio. Ne treba da me hvalite, ja znam koliko vredim, ali da je bio neki drugi trener na mom mestu, verujte mi, bio bi na naslovnoj strani. Ja to ne tražim, stavite vi moje igrače na naslovnu stranu, oni su moji heroji i oni su zaslužni za to gde jesmo“, ističe Lalatović.

Posebne pohvale i za Nikolu Drinčića.

“Ja i Drinčić dugo sarađujemo. U Čukaričkom, Radničkom, sada u Vojvodini. Ovo nam je treće zajedničko polufinale. Navikao je na moj rad koji se svodi na tvrdu, napadačku igru. Odgovara mu sistem koji ja guram. Da je tri, četiri godine mlađi, bez premca najbolji vezni fudbaler u ligi“, uverava Lalatović“.

Osvrnuo se naravno i na strelca pobedonosnog gola, Nemanju Čovića, koji se u tim vratio u februaru posle teške povrede ligamenata kolena.

“Čović je jedan izvanredan igrač, ja sam lično insistirao da on dođe. Kako on, tako i Mladenović. Veliki hendikep za nas je što nije igrao Topić koji je među najboljim mladim igračima u Srbiji. Tu je i Zukić koji je pogodio prečku. Imamo dosta mlad, talentovan igrač. O Čoviću ne treba trošiti reči, ali kažem, nama je jako žao što nismo imali Mladenovića i Topića, kao što je mom kolegi žao zbog izostanka Docića koji je izvanredan igrač, ja sam ga trenirao. Opet kažem, Vojvodina ima plejadu sjajnih mladih igrača. Što se tiče Čovića, vratio se u pravom momentu i potreban nam je takav igrač“, završava trener Vojvodine.

Za Brđane poraz u polufinalu znači i kraj evropskih snova. Identičan meč onom novosadskom kada su se ekipe sastale u prvenstvu pre desetak dana, ali ekipa Aleksandra Veselinovića ovog puta nije uspela da se vrati u nastavku.

“Čestitao bih pre svega Vojvodini na prolazu. Sve pohvale mojim igračima za energiju i želju. Mislim da je ovo polufinale opravdalo epitet zanimljivosti kupa Srbije i moj skromni utisak je da završnica odavno nije bila ovako interesanstnija. Ponovio bih reči kolege Sava Miloševića koji je rekao na žrebu da su ove godine posle dugo vremena bile četiri najkvalitetnije srpske ekipe. Zaslužena pobeda Vojvodine, mada smo prvo poluvreme odigrali kako smo hteli i da smo uhvatili ritam, uz poštovanje prema protivničkoj ekipi.., Napravili smo jednu grešku kada smo ostavili Drinčića, primili gol, ali sam sveukupno zadovoljan prvim poluvremenom i bili smo za nijansu bolja ekipa. Diktirali smo ritam, igrali smo kako smo hteli, ali uz neke korekcije koje smo napravili u drugom poluvremenu nismo nastavili da igramo kao u prvom. Bili smo bez razloga nervozni, žurili smo iz prevelike želje. Rekao bih da je u drugom poluvremenu iskustvo presudilo nad mladošću“, rekao je Veselinović.