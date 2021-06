Svaki dan, nova priča. Ide, pa ipak ne ide. Iako se sa više strana može čuti da Nenad Lalatović karijeru nastavlja u Al Batinu, on sam normalno radi posao u Nišu i tvrdi da još nije prihvatio ponudu iz Saudijske Arabije. Štaviše, šef stručnog štaba Radničkog je upravo doveo novo pojačanje na Čair, 27-godišnjeg japanskog vezistu Rjoheija Mićibućija.

Lalatović obećava: Mićibući će biti jedan od najboljih igrača Superlige, a isto tvrdi i za Miljana Škrbića, koji je pre dva dana potpisao za Nišlije.

“Mogu da kažem da smo doveli neverovatnog igrača za naše uslove. Mićibućija pratim godinu dana i uspeo sam da ga ubedim da dođe u Radnički i da je ovo najbolja sredina za njegov dalji fudbalski razvoj. Igra polušpica, godinama nastupa u Džej ligi i tamo pravi razliku, a znamo koliko je jaka ta liga. Igrao je i za reprezentativne selekcije Japana. Ovako kvalitetnog stranca Radnički nikada nije imao, to odgovorno tvrdim. Ja sam ga preporučio Ivici Tončevu i ostalim čelnicima Radničkog, a kada su i oni videli o kakvom se igraču radi, ušli smo u pregovore sa njegovim menadžerom Draganom Mrđom i uspeli smo da se dogovorimo. Garantujem da je takvih fudbalera malo u Srbiji. To je igrač koji pravi razliku i očekujem da ovde bude lider i čovek koji će odvesti ekipu ka realizaciji zacrtanih ciljeva“, samouveren je Lalatović.

Mićibući je inače u karijeri igrao za japanskog drugoligaša Kofu i zatim prvoligaša Vegalta Sendati, ali je bez kluba od februara ove godine. Nije bio član reprezentativnih selekcija Japana, barem ne na zvaničnim utakmicama. Inače je i privođen zbog toga što je navodno pretukao poznanicu, ali to je bilo još 2017. godine.

Nazad na Miljana Škrbića...

“On će biti novi Nermin Haskić. Sjajan napadač, baš po mom ukusu. Bio je na korak od Partizana pre godinu dana, hvalio ga je Savo Milošević, a ja sam ubeđen da će ovde pokazati sav svoj potencijal, koji je ogroman“.

A o toj ponudi iz Saudijske Arabije...

“To nije tajna. Ali još nisam ništa dogovorio. A ako se dogovorim to će biti milionski ugovor, koji ja i moj stručni štab prosto nećemo moći da odbijemo. Želim da poručim navijačima Radničkog da ne treba da brinu. Ako se i desi da odem, ovde je već formiran sastav koji će biti u vrhu srpskog fudbala. Doveli smo ozbiljne igrače, kojima su zagarantovani odlični uslovi. To im garantujem ja, to im garantuje i Ivica Tončev, koji je prema mom mišljenju najmoćniji i najsposobniji čovek u srpskom fudbalu, uz Galeta Obradovića“, decidiran je Lalatović.

I još malo o Ivici Tončevu. U superlativu.

“U Radničkom su plate u dan i sve što sam ja dogovorio sa igračima, Ivica Tončev će ispoštovati. Radnički više nema dugove, Ivica Tončev je napravio giganta i jedan je od najstabilnijih klubova u zemlji, koji u svakom trenutku može da pokaže svoje papire. A setite se kako je bilo pre njegovog dolaska u Niš. A da ima bilo kakvih dugova, verujte mi da bi mu odmah skinuli glavu. Dakle, još jednom želim da poručim svima kojima je Radnički na srcu, da smo napravili izuzetan tim i da će on biti u stanju da ispuni zacrtane ciljeve, bio ja tu ili ne. Ja mnogo volim Radnički, u ovom prelaznom roku sam dao sve od sebe da napravimo sjajan tim i mislim da sam u tome uspeo“.