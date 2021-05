Na Upravnom odboru FK Vojvodine odlučeno je da se šefu stručnog štaba Nenadu Lalatoviću i nekolicini igrača ne produži ugovor, saznaje portal 021.rs.

Prekid saradnje sa Lalatovićem nije iznenađenje, s obzirom na to da je i sam strateg ranije najavio svoj odlazak iz kluba.

Razlog za raskid saradnje, kako ističu u Vojvodini, jeste koncepcijsko razmimoilaženje, po kojem Uprava želi izlaz na tržište, dok je Lalatović tražio da se produže ugovori sa šestoricom vremešnijih fudbalera.

Sam Lalatović je potvrdio rastanak sa Vojvodinom.

"Ne ljutim se! Želeo sam da produžim ugovor, ali ne zameram im, odlazim kao trofejni trener, navijači su me voleli, igrači, svi u klubu… Ja sam narodni čovek, prišlo mi je sad u Šapcu 50 ljudi da se slika sa mnom, onda znate koliko me narod u Srbiji vodi. Narodni ljudi me vole, obožavam moj Novi Sad, moju Vojvodinu i Srbiju i hvala im na svemu. Prihvatio sam sve što su tražili, ali su se oni odlučili za drugog trenera. Zaista želim sve najbolje Vojvodini", rekao je Lalatovićza Mondo.

Lalatović je potvrdio da će Staru damu voditi na još dva meča, protiv Spartaka i Proletera, a da bez obzira što radi već deset godina u kontinuitetu - ne razmišlja o odmoru. I dodao je da nije razgovarao ni sa kim iz Rada.

Zajedno sa Lalatovićem iz kluba će otići i nekolicina igrača kojima na kraju sezone ističe ugovor. U pitanju su mahom stariji igrači ili pak oni koji su svojim partijama u crveno-belom dresu privukli pažnju drugih klubova.

Iz kluba će na kraju sezone otići tridesetsedmogodišnji kapiten Nikola Drinčić, kao i Siniša Saničanin kojem je bio ponuđen produžetak ugovora, ali ga nije prihvatio. Prema nezvaničnim saznanjima, isti je scenario i sa standardnim prvotimcima kao što su Miodrag Gemović i Slavko Bralić, piše 021.rs.

Ugovor najverovatnije neće biti produžen sa veteranom Željkom Brkićem, koji je imao problema sa povredama, javlja 021.rs. Nepoznat je status Aranđela Stojkovića, kojem je ponuđen novi ugovor. Upitna je i sudbina Momčila Mrkaića, koji nije mnogo toga pokazao od dolaska u Vojvodinu.

Lalatović je vodio Vojvodinu na 129 utakmica i biće na klupi u još dva preostala meča superligaškog karavana. Sa brojkom od 131, izjednačiće se sa trenerom Gustavom Lehnerom i biće drugi na večnoj listi, iza legendarnog Branka Stankovića, trenera prve šampionske generacije, koji je vodio Vojvodinu na 140 mečeva.

Utvrđen je i plan kojim će se Vojvodina u narednom periodu fokusirati na rad sa mlađim igračima, smanjenje troškova kluba, te bolje pozicioniranje na tržištu.