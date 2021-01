(Od specijalnog izveštača iz Beleka)

Vojvodina je na utakmici sa bugarskom Slavijom ostvarila prvu pobedu u pripremnom periodu pred nastavak sezone. Tek u četvrtoj proveri. Mada nikad nije kasno, posebno jer je trijumf stigao u najboljem mogućem trenutku, posle teškog, neprijatnog poraza od slovenačke Mure. Ali, više od same pobede stručni štab novosadskog kluba može da raduje što je ponovo dobio zadnjeg veznog.

"Krpio" je Nenad Lalatović u manevru, posebno nakon odlaska Aranđela Stojkovića u reprezentaciju, međutim, više neće morati. Posle tromesečne pauze na teren se vratio Mirko Topić i odigrao poslednjih 30 minuta meča sa timom iz Sofije, promenivši u potpunosti ritam utakmice i stanje na terenu.

"On me mnogo podseća na Grujića, kojeg sam trenirao u Crvenoj zvezdi. Ja sam na jednom sastanku Grujiću rekao:’’Ti ćeš sigurno za dve godine igrati u velikom klubu.“ On je kasnije potpisao za Liverpul. Isto sam rekao i Radonjiću, Luki Joviću, da ne nabrajam sve igrače... A Topić će u budućnosti, za dve godine, biti jedan od najtraženijih zadnjih veznih u Evropi. On je moderan, visok igrač, koji ima dobru kontrolu, brzinu. Tu mislim i Zukića koji je u sjajnoj formi. Skrenuo je pažnju na sebe, kako u domaćem prvenstvu, tako i sada na pripremama", ističe šef stručnog štaba novosadske Stare dame.

Prvi start u dresu Vojvodine protiv Slavije je upisao i Vlada Novevski, 18-godišnji krilni fudbaler koji odlično barata sa obe noge.

"Radi se o sjajnom mladom igraču. On je počeo utakmicu, da je zdrav igrao bi i Zukić, počeo je i Devetak, Bjeković, to su sve igrači ispod 21 godine. Posle je ušao i Topić, i ja sam rekao da ću davati šansu mladim igračima. Tu prevashodno mislim na Zukića, Topića, Devetka, Bjekovića, Novevskog. To je već pet igrača ispod 21 godine koji konkurišu za prvi tim Vojvodine, što je jako pohvalno."

Govorio je trener Vojvodine pohvalno i o ostalim "bonus" igračima koje ima na raspolaganju, uveravajući da novosadski klub u njima ima svetlu budućnost.

"Bjeković je izvrsan desni bek, jako ga je teško proći jedan na jedan. Novevski je budućnost kluba, otimaju se o njega reprezentacija Srbije i Makedonije. Moram da pohvalim i mladog Kabića koji jednim potezom može da reši utakmicu. Da ne zaboravim da pomenem i Devetka. Zaista imamo plejadu jako talentovanih mladih igrača i znam da svi žele da što pre zaigraju, da se prodaju, da se na njima zaradi veliki novac, ali ih ja uvodim baš kako treba, postepeno, profesionalno i kada budu eksplodirali Vojvodina će na njima zaraditi ogroman novac."