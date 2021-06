Počeo je drugi mandat Nenada Lalatovića na Čairu. Prvi je bio izuzetno uspešan, oličen u vicešampionskom statusu i vidljiv kroz nekoliko zanimljivih transfera, a u Radničkom se nadaju da će im doskorašnji trener Vojvodine doneti pomak u odnosu na prethodnu sezonu kad su jedva osigurali opstanak.

Zato su mu poverili funkciju šefa stručnog štaba, a Lalatović je ovog petka prionuo na posao, prvim treningom u sklopu priprema za narednu sezonu.

„Sa velikim zadovoljstvom sam se vratio u klub u kojem sam proveo prelepih godinu dana. Nisam se mnogo razmišljao kada sam dobio ponudu od rukovodstva kluba na čelu sa Ivicom Tončevom i Draganom Markovićem Markonijem. Već smo pokazali da smo dobitna kombinacija i dogovorili mo se bukvalno za pet minuta. Za Radnički i njegove navijače sam se vezao i veoma mi je drago što sam opet ovde. Ovo je veliki klub, Niš sjajan grad za život i jedva čekam da ponovo počnemo da pišemo istoriju“, rekao je Lalatović posle zvanične promocije.

Njemu su prvog dana priprema na raspolaganju bila samo osmorica fudbalera iz prošle sezone: Nikola Aksentijević, Nikola Stanković, Nikola Stevanović, Ognjen Bjeličić, Petar Ristić, Filip Kasalica, Kristijan Živković i Petar Ćirković. Osim njih trenirali su i mladi igrači Radničkog.

„Čeka nas dosta posla, u roku od 30 dana trebalo bi da formiramo tim i da ga pripremimo za početak sezone. Što se tiče fudbalera iz prošle sezone, želeo bih da ostanu Nenad Gavrić, Dušan Pantelić i Aleksandar Kovačević. Njima su ugovori istekli, trebalo bi da pregovaramo i nadam se da ćemo uspeti da ih zadržimo ovde. Što se ostalih potencijalnih novajlija tiče, moram da im poručim da je Radnički finansijski potpuno stabilan klub i da ovde neće imati nikakvih problema sa te strane. Tako je bio u mom prvom mandatu, a tako je i sada. Biću taj koji će im garantovati da će im svi uslovi biti ispunjeni“.

IZBOR UREDNIKA

Objasnio je kako će funkcionisati i kome će polagati račune tokom boravka u Nišu.

„Prednost rada u Radničkom je i taj što ja za svoj rad odgovoram isključivo Ivici Tončevu, za razliku od Vojvodine, gde nisam znao ko mi je šef i sa kim treba da pričam. Potencijalnim pojačanjima mogu da kažem i da slobodno pogledaju šta smo svi mi ovde u Radničkom uradili u vicešampionskoj sezoni. Oformili smo ozbiljan tim i bili odskočna daska mnogim fudbalerima da naprave ozbiljne karijere i zarade lep novac. Napravili smo nekoliko sjajnih transfera i za klub i za te igrače: Lazar Ranđelović i Radovan Pankov su otišli u Olimpijakos, odnosno Crvenu zvezdu i igrali Ligu šampiona, Nermin Haskić je ostvario transfer u Japan, dok Đorđe Crnomarković igra na visokom nivou u Poljskoj. To će se desiti i sada, pošto i ja i Ivica Tončev imamo iskustvo sa tim stvarima“.

Uz zanimljivu konstataciju:

„U Radničkom neće moći da se desi situacija kao u Vojvodini da im reprezentativac Bosne i Hercegovine Siniša Saničanin ode u Partizan bez dinara obeštećenja“.

Prema planu priprema, fudbaleri Radničkog će do 26. juna trenirati u Nišu, potom odlaze u slovenačke Terme Čatež, gde će tokom 15-dnevnog boravka odigrati pet kontrolnih utakmica.

„Prvi igrač koji će nas pojačati je Vukadin Vukadinović, koji nastupa na krilnim pozicijama. On je bio moja lična želja. Pozvao sam ga i brzo smo se dogovorili. U pitanju je fudbaler koji više od deset godina igra u Češkoj, a između ostalih je nastupao za Slaviju i Spartu iz Praga, kao i za Teplice. On je inače rođeni brat Miljana Vukadinovića, kojeg sam trenirao u Vojvodini i mogu da kažem da su sličan tip igrača i sličnog su i kvaliteta. Kada je reč o ostalim novajlijama, ja sam sastavio spisak želja i dostavio ga rukovodstvu kluba. To su uglavnom slobodni fudbaleri i ja ih još jednom pozivam da dođu u Radnički, jer je ovo jedan od najstabilnijih klubova u zemlji“.

Obraćanje javnosti Nenad Lalatović okončao je emotivnom porukom doskorašnjem treneru golmana Radničkog Miroslavu Stankoviću.

„Žao mi je što je otišao iz kluba. Imali smo sjajnu saradnju u mojoj prvoj sezoni ovde, a čini mi se da je on pogrešno shvatio neke stvari. Ja sam sa sobom poveo svoj stručni štab, u kojem je i trener golmana Milan Jovanić, ali sam hteo da ostane i Stanković. Radnički ima puno golmana, tu su i ovi iz omladinske škole i ja sam napravio plan po kojem bi njih dvojica zajedno radili. Apsolutno je bilo mesta za obojicu. Ali on me nije sačekao i otišao je u Radnik iz Surdulice. Žao mi je zbog toga, ali mu želim sreću u daljem radu. Želim da ljudi znaju da ja nikad ne ostavljam svoje saradnike. Mene ovi ljudi prate godinama i moj uslov u svim pregovorima je da i oni dođu sa mnom. Imao sam nedavno lepe ponude iz Rige i iz Saudijske Arabije, ali su i jedni i drugi tražili da dođem sa jednim čovekom, što sam ja odbio. Taj Milan Jovanić nije produžio ugovor sa Vojvodinom da bi nastavio da radi u mom stručnom štabu i ja to cenim“, završio je Lalatović.