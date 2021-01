(Od specijalnog izveštača iz Antalije)

Ni posle druge prijateljske utakmice Vojvodina nema pobedu u Beleku. Međutim, iz dana u dan, iz utakmice u utakmicu, novosadska ekipa pokazuje napredak u igri, što je trener Nenad Lalatović već isticao kao primarni cilj u pripremnom periodu, bitniji od samog rezultata.

"Još jednom smo pokazali da Vojvodina prezentuje srpski fudbal u dobrom svetlu. Kako ga je prezentovala protiv Standarda, tako ga je dobro prezentovala i protiv Zorje. Oni su danas igrali u najjačem sastavu, mi smo opet izašli u kombinovanom. Mogu biti jako zadovoljan, pogotovo prvim poluvremenom, gde smo stvarali šanse, bili mnogo bolji. Zorja nije mogla da dođe do igre. Presingovali smo ih, napadali, imali smo tri, četiri stopostotne šanse, kako u prvom, tako i u drugom poluvremenu. Ali jako sam ponosan na svoje igrače", ističe strateg Lala posle remija sa Zorjom.

Ono što je posebno bitno, Vojvodina je kao pretendent za izlazak u Evropu, na današnjoj utakmici potvrdila da može da se nosi sa pojedinim ekipama iz kontinentalnih takmičenja.

"Ovakve utakmice nam trebaju, jer ih nemamo u Srbiji. Da je ovakav intenzitet, sa ovako kvalitetnim igračima. Naravno, imamo mi u Srbiji kvalitetne igrače, ali ovo je visok nivo na kojem ekipa igra grupnu fazu Lige Evrope, njihov špic je plaćen 7.000.000 evra. Imponuje mi kada Vojvodina igra ovako, trener sam koji se ne plaši Zorje, Standarda niti bilo kojeg drugog protivnika. Igramo hrabro i želimo da prezentujemo srpski fudbal na najbolji mogući način. Zorja je treća ili četvrta u Ukrajini, gde je Šahtjor, Dinamo Kijev, pa su onda oni. Igrala je i grupnu fazu Lige Evrope, gde je osvojila šest bodova. Danas su igrali protiv nas u najjačem sastavu i mislim da navijači Vojvodine mogu biti zadovoljni prikazanom igrom njihovih ljubimaca."

Fudbaleri Vojvodine su u utakmicu sa Zorjom ušli posle dva teška jučerašnja treninga, ali se to nije osetilo u igri Novosađana, što znači da ekipa polako ulazi u željenu, takmičarsku formu.

"Oni su već dugo sa mnom i navikli su na moj ritam rada, koji je paklen. Znam da je njima jako teško, jer su juče imali dva teška treninga, ali nisam želeo da odmaram tim, da bi se u što boljem svetlu pokazao protiv Zorje. Dakle, igrali smo protiv njih posle velikog napora i pokazali smo da imamo kvalitet. Na leto će biti dve godine otkako sam trener Vojvodine i to će biti moj najduži period u jednom klubu, Bože zdravlja ako ostanem do leta, ako me uprava kluba bude smenila zbog loših rezultata, ali mislim da neće. Imamo odličan pristup, atmosfera u ekipi je sjajna, u upravi kluba takođe, vrlo sam zadovoljan i drago mi je kad moji igrači ispoštuju ono što tražim od njih, jer volim kad ih vidim nasmejane i nadam se da će tako biti kad se vratimo u Novi Sad."

U drugom meču u dresu Stare dame prvenac je upisao Veljko Simić, ali gol nije jedino što je doskorašnji krilni vezista Crvene zvezde pokazao u dosadašnja dva meča. Stvorio je još nekoliko šansi saigračima, odlično sarađivao sa Nemanjom Čovićem, i time dodatno otežao Lalatoviću pri izboru idealnog tima, ali treneru Vojvodine je drago što je tako.

"Simić je tek došao i ja sam bio za to. On će naći mesto u startnoj postavi, samo treba da nastavi ovako da radi. Biće mi sigurno teško da odlučim, ali volim da mi je teško, jer bolje da oni muče mene nego ja njih. Kada rade dobro i kada igraju na ovom nivou, onda ne mogu da spavam, jer sam u nedoumici koji tim treba da izvedem. Volim da se tako osećam i tada znam da su moji igrači na svom nivou."

Šansu u nastavku dobila su i trojica omladinaca koji su se na zimskim pripremama priključili timu, Kabić, Miletić i Novevski. O njihovom dosadašnjem radu Lalatović kaže:

"Mlađi igrači se tek nameću. Tek treba da se prilagode mom radu, jer ne igram zonu, volim da izađem na igrača. Moraće da prođu bar još jedne pripreme sa mnom da bi pružili ono što se očekuje od njih. Žao mi je što Topić ne može da zaigra. Vratio se posle povrede, trenira s nama, ali mora još malo da ojača list na nozi da bih mogao da ga uvrstim u najboljih 11", završio je Lalatović.