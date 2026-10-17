Lalatović pred povratnički debi: Novi Pazar bi bio hit da je znao da sačuva rezultat iza 85. minuta
Vreme čitanja: 4min | sub. 17.10.26. | 15:25
"Tokom tri dana najviše smo radili na realizaciji i na tome da, ako recimo 80. minutu vodimo 1:0, ne srljamo”, istakao temperamentni stručnjak uoči nedeljnog duela sa IMT-om
Pre nešto malo jače od osam meseci je Nenad Lalatović prvi put u Novom Pazaru sedeo na klupi namenjenoj domaćinu. Preko puta je bio OFK Beograd Mozzart Bet, tim za koji je igrao nekih 30 godina ranije. Slavio je Pazar kod kuće sa 2:1 i dohvatio važne bodove u borbi za plej-of. Mrežu rivala pogodili su Drlton Camaj i Stefan Stanisavljević, koji su otišli po završetku minule sezone, baš kao i Lalatović.
Dakle, Camaja i Stanisavljevića više nema u plavoj opremi, ali tu je opet Adem Ljajić, pa neki novi i kvalitetni momci, takođe i starosedeoci. A, vratio se i Lalatović, zamenio Strahinju Pandurovića. Debitovaće na mestu šefa struke u drugom mandatu, a na Gradski stadion u okviru 12. kola Mozzart Bet Superlige stiže IMT, trećeplasirani tim na tabeli (nedelja, 14.00 - Arena Sport Premium 4).
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"Potpisao bih bilo kakvu pobedu. Ne gleda joj se u zube. Može da se desi da odigrate lepršavo, kao Pazar protiv Partizana, a da ne pobedite. Prihvatio bih i da odigramo malo slabije, a da osvojimo tri boda za priključak u gornji deo tabele. Plej-of je prioritet, Evropa bi bila veliki uspeh svih. Da ne obećavam puno, fokusirani smo samo na IMT", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.
Biranim rečima govorio je o popularnim Traktoristima.
"Neugodan protivnik, koji tradicionalno baš i ne leži našem Pazaru, ali tradicije postoje da bi se rušile. Za sva tri boda protiv odlične ekipe moramo da odigramo kao da je finale kupa, kao da je za trofej. Prvi čovek IMT-a Rade Dunjić je toliko posvećen da mu Bog jednostavno sve to vraća. Njihovi izvanredni pojedinci mogu potezom da reše utakmicu. Krila su im brza, vezisti fenomenalni i posle odigranog pasa hoće da dođu u završnicu. Odbrana dobra, vodi ih moj nekadašnji saradnik u Čukaričkom Zoran Popović. Vidi se njegov rukopis. Organizovani su i znaju da odigraju na rezultat. Čeka nas teška utakmica".
Potom je pogledao u sopstvenu avliju.
"Odlična je atmosfera. Igrači rade sa velikim elanom, dolaze na trening i odlaze nasmejani. Mislim da su shvatili šta tražim od njih. Treba da ponovimo one neke ranije igre Pazara, pre mog dolaska, sa fokusom da po potrebi okrenemo rezultat ili da ga sačuvamo, ako ga budemo imali. Pazar bi bio najveći hit u ligi da je znao da sačuva rezultat iza 85. minuta. Znamo šta hoćemo - tri boda. Pozivam našu publiku da dođe u što većem broju, mi bez njih ne možemo. Očekujem da nas podrži 4-5.000 ljudi. Rival nije slučajno tu gde jeste. Imaju veliki kvalitet, ali imamo i mi", konstatovao je Lalatović.
Samo tri trenutno najslabija superligaša su manje efikasna od čete sa Jošanice.
"Da je Novi Pazar bio efikasniji, bio bi sad treći na tabeli. Tokom tri dana najviše smo radili na realizaciji i na tome da, ako recimo 80. minutu vodimo 1:0, ne srljamo. Treba taj rezultat da sačuvamo, a ne da idemo po još jedan gol i onda ga primimo. Treba nam mir u realizaciji. Nismo imali baš mnogo vremena, ali igrači su vrlo dobro prihvatili moje zahteve. Najbitnije je da pokažu srce".
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Nije najavio neke velike promene, ali nije ni imao baš mnogo vremena za eksperimentisanje.
"Ostaje ono što je do sada bilo dobro. Ja sam, inače, trener koji voli da menja sisteme. Krenem u jednoj formaciji, promenim u drugu, pa treću. Sve to da bih poremetio protivnika. Pazar je jako dobro delovao protiv Partizana, moj kolega Strahinja je sve dobro odradio, samo je falilo sreće. Kažem, možda ćemo neke stvari promeniti, a možda u odnosu na Partizan i nećemo. Ne bih sad baš da otkrivam sve. Napravićemo što bolji tim, kadar da pobedi IMT", zaključio je Nenad Lalatović.
MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO
Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun U TOKU
17.00 (1.65) Vojvodina (3.80) Radnički Kragujevac (4.70) MOZZART RELAX
19.00 (3.60) Mačva (3.45) OFK Beograd (2.05) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX
16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX
18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama