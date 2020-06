Lalatović promenio golmana za penale i zbunio Pavlovića: Voša u polufinalu Kupa

Crvena zvezda, Čukarički, Partizan i na kraju – Vojvodina. Četiri polufinalista Kupa Srbije. Za ime ovog poslednjeg smo se istina načekali, pošto je Voša uprkos potpunoj ofanzivi čitavim tokom meča otpor Mladosti slomila tek u penal seriji. U regularnih 90 minuta nije bilo golova, na kraju 5:4, pošto je Predrag Pavlović u drugoj seriji promašio jedini jedanaesterac.

Pravda je tako zadovoljena, imajući u vidu da je Mladost u Novi Sad došla samo sa idejom da "ubije" utakmicu. Funkcionisalo je to dobro nekih sat vremena, ali je u poslednjih 30 minuta domaći tim imao nekoliko izvanrednih prilika da pitanje pobednika reši pre ruleta sa kreča. U tim trenucima ga je izdala realizacija, nagrada za napadačko opredeljenje je ipak stigla u penal lutriji.

Valja ipak reći da se poprilično mučila Voša protiv dobro organizovane defanzive gostiju iz Lučanna. Prvo poluvreme bilo je za zaborav. Jeste Voša istrčala na teren sa primetnom željom da zgazi rivala, ali nije znala kako. Lučanci su dobro stojali i sa lakoćom odbijali svaki nalet domaćeg tima. Dva pokušaja, jedan Aranđela Stojkovića i jedan Nikole Drinčića, oba sa distance, bilo je sve što je Vojvodina uspela da napravi. Visok presing na poslednju liniju Mladosti nije dao rezultat. Potpuno hladnokrvni bili su izabranici Gorana Stanića u tim momentima.

Videli smo i “milion“ Drinčićevih centaršuteva i još toliko dobijenih vazdušnih duela Miloša Šatare i Nemanje Mićevića pre svih.

Tuga Predraga Pavlovića (©Starsport)





S druge strane, gosti su svoju šansu čekali iz kontranapada. U par navrata im se i ukazala prilika da učine nešto konkretno, ali su birali pogrešne poteze, pa ni Emil Rockov, kao ni Zlatko Zečević, nije dobio šansu da se makar preznoji.

Nastavak je doneo značajno agresivniju Vošu, pa smo ubrzo videli i prve prave pretnje. Pas do tog trenutka neprepoznatljivog Miljana Vukadinovića presečen je baš pre no što je stigao do Petra Bojića, potom njegov udarac na petercu blokira Obiora Odita... I najbolja prilika u tom periodu igre, Bojić sam pred Zečevićem, istina dosta iskosa, i parada golmana Mladosti za TV špice.

Mladost se trgla, prebacila igre na Vošinu polovinu terena, Milan Bojović je glavom čak i zapretio šutem pravo u Rockova, ali je sve to predstavljalo samo kratkotrajan predah. Finiš je doneo frontalni juriš Voše, u 80. minutu Stefan Đorđević je izmamio uzdahe publike na Karađorđu volejom sa 25 metara koji umalo nije polomio prečku. Samo dva minuta kasnije konačno jedan korner iz kog se izrodila šansa, avaj, Siniša Saničanin sa četiri metra prebacuje gol. U 86. i jedan dobar prodor Vukadinovića, te šut slabijom desnom nogom i opet dobra intervencija Zečevića.

Morala je Voša bar jednu od tih šansi da iskoristi, ali kako nije umalo to da joj se osveti kad je u sudijskoj nadoknadi Šatara iz slobodnjaka sa 35 metara raspalio svom silinom, a Rockov na jedvite jade izbio taj udarac. I odmah potom ustupio mesto 23-godišnjem Nikoli Simiću, Lalatovićevom 192 centimetara visokom štihu za penal seriju.

Radost sa navijačima (©Starsport)





Simić doduše nije odbranio nijedan udarac sa bele tačke, ali je zbunio Predraga Pavlovića, koji je u drugoj seriji loše zahvatio loptu i tukao pored gola. S druge strane sigurni su bili Nemanja Čović, Miljan Vukadinović, Miodrag Gemović - on se čak osmelio da panenkom zabavi publiku – Aranđel Stojković i na kraju Nikola Drinčić.

Penali su se osmehnuli ekipi Mladosti u prethodnoj rundi takmičenja protiv TSC-a, večeras nisu ni zaslužili da prođu, bez obzira na dobru igru u odbrani.

Još jednom, Crvena zvezda, Čukarički, Partizan, Vojvodina. Obećava dobar fudbal u polufinalu Kupa. Ko na koga, saznaćemo u petak za kad je zakazan žreb.

VOJVODINA – MLADOST 5:4 penalima, 0:0

Stadion: Karađorđe

Sudija: Danilo Grujić

Vojvodina (4-2-3-1): Rockov (od 93’ Simić) – Andrić, Saničanin, Bralić, Đorđević – Drinčić, Stojković – Vukadinović, Bojić, Mrkaić (od 71’ Gemović), Čović;

Mladost (4-4-2): Zečević – Milošević, Šatara, Mićević, Jovanović – Radivojević, Ješić (od 83’ Kijevčanin), Krajišnik. L. Jovanović – Odita (od 72’ Pavlović), Bojović.