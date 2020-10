Mali jubilej na Karađorđu. Trener Vojvodine Nenad Lalatović će na utakmici protiv Rada 100. put sedeti na klupi novosadske Stare dame.

Ovo je drugi Lalatovićev mandat u Vojvodini, ali je uspešniji deo, jer ga je ukrasio trofejom Kupa Srbije osvojenim u Nišu.

„To mi mnogo znači. Još pre nego što sam se vratio u klub, govorio sam da sam svoje najlepše trenutke kao trener proveo baš u Vojvodini. Kada sam se vratio, rekao sam da bih dao 10 godina života da prvi trofej u trenerskoj karijeri osvojim sa Vojvodinom, koju jako volim, baš kao i Novi Sad i naše navijače. Od prvog dana sam prihvaćen kao da sam odrastao ovde, što nije bilo lako, pošto dolazim iz Crvene zvezde. Međutim, ono što mi je Crvena zvezda dala kao igraču, Vojvodina mi je dala kao treneru i to ne mogu da zaboravim“, rekao je Lalatović za klupski sajt.

Utakmica protiv Rada je prilika Vojvodini da se vrati na pobednički kolosek nakon neočekivanog i ubedljivog poraza u Novom Pazaru (3:0).

„Normalno je da se nekad i izgubi. Mi nismo, poput nekih, uložili sedam-osam miliona u tim, pa da ne smemo da izgubimo utakmicu. To nam je bio treći meč za 10 dana, pri čemu smo imali dva teška putovanja. Naravno, to ne sme da bude alibi, jer smo morali bolje da odigramo tu utakmicu, kojom nisam bio zadovoljan, osim sa prvih pola sata. Nedopustiv je način na koji smo primali golove. Maltene smo dali dva autogola, a ne sme da se desi da ekipa koju vodim, sa ovako kvalitetnim igračima kao što ima Vojvodina, za 20 minuta primi tri gola. To se desilo sad i mislim da neće više nikad“.

Smatra trener Lala da je njegov tim mogao da ima još bolje rezultate da je malo više novca uloženo u pojačanja.

„Vojvodina je među dve-tri ekipe koje igraju najlepši fudbal u Srbiji, iako igrače dovodi iz Kruševca, Ivanjice, Lučana... Žao mi je što pred Lijež nismo mogli da uložimo barem trećinu od onoga što daju Zvezda i Partizan. Da smo imali još dva-tri kvalitetna igrača, mogli smo da prođemo Standard i uđemo u grupnu fazu Lige Evrope. Ponekad morate uložiti da bi vam se vratilo, a plasman u Ligu Evrope bi nam vratio mnogo više od uloženog“.

Poseban detalj utakmice u Novom Pazaru je novo Lalatovićevo isključenje.

„Kažnjen sam opet sa 50.000. Šta da kažem? Dugo nisam bio isključen i stvarno se trudim da kontrolišem svoje emocije, iako sam emotivan čovek i ne mogu da podnesem dobacivanja od strane nekog malog žvalavka sa tompusom i zlatnim satom, koji sedi u društvu Rasima Ljajića i krema Novog Pazara. Ako je neko ikad hvalio i izražavao simpatije prema Novom Pazaru i njegovim ljudima, to sam bio ja. Rekao sam i da bih voleo da budem trener Novog Pazara, jer publika tamo je stvarno fenomenalna. Da je klub organizovan kako treba i da se ulaže u njega, tamo bi bilo milina raditi, jer to je fudbalski grad“, poručio je Nenad Lalatović.