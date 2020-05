Lalatović: Vojvodina je najstabilniji klub u Srbiji! Dobili smo plate, a tereni nam izgledaju kao Vembli

Osmesi u Novom Sadu. Kako zbog povratka fudbalera Vojvodine treninzima, tako i zbog poteza čelnika kluba. U doba krize, kad mnogi osećaju posledice i gledaju kako da sastave kraj s krajem, na „Karađorđu“ problema – nema.

Kompletan igrački kadar i stručni štab Vojvodine je isplaćen i prema njima ne postoji nikakav dug, te trener Nenad Lalatović može da uživa u radu s momcima, čekajući nastavak sezone, zakazan za 30. maj.

„Moram da pohvalim upravu kluba, na čelu sa predsednikom Vojislavom Gajićem, generalnim direktorom Dušanom Bajatovićem i članom Upravnog odbora Ljubomirom Aprom. Omogućili su nam idealne uslove za rad u našem trening centru, neću pogrešiti ukoliko kažem da je Vojvodina danas možda i najstabilniji klub u našoj zemlji. Evo, baš danas je bila plata i igračima se ne duguje nijedan jedini dinar. Osim toga, svaki teren u Fudbalaskom centru „Vujadin Boškov“ je doveden u perfektno stanje, bukvalno kao na Vembliju“, oduševljeno će Lalatović.

Voša je trenutno treća na tabeli, sa tri boda zaostatka u odnosu na drugoplasirani Partizan. Četiri kola su ostala do kraja prvenstva, pa je jasno da bi Novosađani, kad bi zadržali sadašnju poziciju ili je čak unapredili, imali zagarantovano mesto u kvalifikacijama za Ligu Evorpe.

„Zadovoljan sam načinom na koji su igrači radili prethodnih deset dana, kao i atmosferom na treninzima. Drago mi je kad posle svakog treninga na licima igrača vidim da su umorni, istovremeno i zadovoljni. Kad se nastavi sezona, očekuju nas četiri teške utakmice u prvenstvu, plus nadmetanje u Kupu, moramo biti što spremniji za ono što nas očekuje. Kada sam se vraćao u Vojvodinu, pred mene je kao cilj postavljen plasman u Evropu i već sada sa 99% sigurnosti mogu da kažem da će se to i desiti. Naravno, pored toga, daćemo sve od sebe da osvojimo i trofej u Kupu Srbije“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Jedino što kvari raspoloženje Lalatoviću je činjenica da zbog posledica širenja virusa COVID-19 najmanje do jeseni neće biti gledalaca na utakmicama.

„Mnogo mi je žao što ćemo preostale mečeve do kraja sezone igrati bez prisustva navijača, koji su se više puta pokazali kao naš 12. igrač. Ovo pogotovo ističem zbog toga što nas na „Karađorđu“ očekuju tri bitne utakmice, protiv Čukaričkog i Partizana u prvenstvu i Mladosti u kupu. Sa istim problemom biće suočeni i ostali klubovi, tako da se sa tim moramo pomiriti. Jedva čekam da sve ovo u vezi sa virusom korona prođe, da ponovo možemo da osetimo zadovoljstvo igranja pred publikom. Navijači, igrači, stručni štab, uprava i zaposleni svi zajedno čine jednu veliku vojvodinašku porodicu, a svaka porodica, kada je složna, onda je jaka i moćna. Znam da će naši navijači srcima i mislima biti uz nas, a nadam se da će naše utakmice moći da prate na TV Arenasport ili Radio-televiziji Vojvodine“.

Velike ambicije ima Voša u završnici sezone i to se može uočiti u svakoj izjavi koja ovih dana stiže iz Novog Sada. Ljudi iz kluba se nadaju reprizi 2009. i zvanju visešampiona, kao u prethodnom predsedničkom mandatu Vojislava Gajića.

„Prošle sezone bio sam vicešampion sa Radničkim i bilo bi sjajno ukoliko bih isto to uradio ove godine sa Vojvodinom. Trebalo bi se setiti gde je Vojvodina bila prošlog leta. Sada smo na korak do Evrope, imamo realne šanse da se izborimo za polufinale kupa, a ukoliko bismo još uspeli da budemo i vicešampioni, ovo bi stvarno bila sezona iz snova. Tako nešto letos niko nije mogao ni da zamisli. Drago mi je što su ljudi koji su me vratili u Vojvodinu verovali u mene, kao što sam i ja verovao da uprava, stručni štab, igrači i navijači zajedno mogu da ostvare sve ono što Vojvodina može i zaslužuje“, zaključio je Nenad Lalatović.

(FOTO: Star sport)