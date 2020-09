Internet je mesto gde može da se vidi sve što ljudski um poželi. Tako i u fudbalskom kontekstu s vremena na vreme iskoči montaža gde se na primeru automobila sklepanog od tri karoserije potpuno različite klase ocrtava izgled jednog tima. Zadnji deo, odnosno golman i odbrana su krš koji jedva obavlja funkciju, srednji iliti vezni red uzet iz voznog parka srednje klase i prednji kao napad gde je sve čist luksuz. Teško da bi nešto u ovom trenutku moglo bolje da opiše to kako Čelsi izgleda od takvog kolaža...

I sa tom slikom u glavom svakog dana mora da živi Frenk Lampard. Da u napadu, zajedno sa ofanzivnom trojkom iza centafora, ne zna koga pre da stavi u startnih jedanaest jer sve puca od kvaliteta - još se čekaju Kristijan Pulišić i Hakim Zijeh jer su povređeni -, vezni red je u redu, mada bi i te kako moglo bolje, dok su odbrana i golman kao noćna mora. Jednostavno, šta god da uradiš u ovom trenutku, znaš da neće da se završi dobro...

Tako se dogodio subotnji okršaj s Vest Bromvič Albionom, koji je u prvom delu poprimio upravo sve obrise košmara. Frenk Lampard odlučio se da Kepu Arizabalagu posle svih kikseva u uvodna dva kola zameni Vilijem Kabaljerom - zvanično najstarijim fudbalerom u Premijer ligi ove sezone jer u ponedeljak puni 39 godina -, a uneo je novitete i u kvartet ispred gola. Tijago Silva dobio je prvi premijerligaški start i odmah kapitensku traku (?!), u sastav se vratio Andreas Kristensen posle odrađene suspenzije zbog crvenog kartona iz poraza od Liverpula, a Markos Alonso i Ris Džejms sada su standardno na bokovima. Ubrzo je svet Lampardu počeo svet da se ruši, a VBA postao je mašina za mlevenje mesa.

Markos Alonso bio je kao "dvostruki agent" koji je nosio novi dres Čelsija, ali je odrađivao posao za ekipu Slavena Bilića. Katastrofalna reakcija i "asistencija" glavom doveli su VBA u šansu koju je Kalum Robinson pretvorio u gol tako što je uputio udarac iz teške pozicije kroz noge Risu Džejmsu i pravo u malu mrežu kraj nemoćnog Kabaljera. Igrao se tek 4. minut utakmice. Sredinom prvog dela ponovo amaterska greška odbrane i 2:0 za VBA. Mateo Kovačić vraća ne naročito brzu loptu nazad ka Tijagu Silvi kome ista beži od stopala kao da je sapun, a Kalum Robinson pretvara se u Harija Kejna i duplira vođstvo domaćina. U intervalu veliku šansu na drugom kraju terena propustio je Timo Verner jerpogodioprečku sa nekih sedam-osam metara od gola. Pitanje je šta bi od utakmice bilo da se Verner konačno upisao u listu strelaca u Premijer ligi, umesto toga Čelsijevim igračima tlo je izmicalo pod nogama... I onda, kao maljem po glavi dogodio se korner s levog boka samo dva minuta kasnije, iz kojeg je Kajl Bartli izvukao maksimum. Iskoristio je strašno dodavanje Darnela Furlonga glavom i uspavanost Risa Džejmsa kako bi lako matirao Kabaljera i doveo VBA u situaciju da posle 27 minuta ima čak tri gola prednosti! Tri šuta, tri gola, sve iz kardinalnih greški Čelsijeve odbrane.

Tijago Silva izgledao loše na debiju (©Reuters)

Smešno zvuči, ali Andreas Kristensen bio je jedini deo kvarteta koji je funkcionisao od prvog, do poslednjeg sudijskog zvižduka... Ris Džejms odigrao je verovatno najlošijih 45 minuta u svom životu, Markos Alonso nije postojao na terenu i apsolutno je logično što ga je Lampard zamenio već na poluvremenu još nedovoljno oporavljenim kapitenom Cezarom Aspilikuetom, dok je Tijago Silva verovatno zamišljao lepši debi u Premijer ligi, mada je do trenutka kada ga je Olivije Žiru zamenio ostao na visini zadatka, ali bez trake oko ruke.

Drugo poluvreme meča ne predstavlja konstrast onoga što se dešavalo u uvodnih 45 minuta, već zapravo koliko je Čelsijev napad moćna kada se pogode pravi igrači. Posle Silvinog izlaska u 72. minutu i ulaska Kaluma Hadson Odojija umesto Kovačića već na poluvremenu, gledali smo Čelsi u totalnoj ofanzini, s Mauntom, Havercom, Vernerom, Abrahamom, Hadson Odojijem i Žiruom kako jurišaju ka golu VBA!

Da nije usledila reakcija u drugom poluvremenu, sada bismo možda polemisali i o Lampardovoj budućnosti na klupi Čelsija. Ovako, njegov posao je još koliko-toliko siguran, mada bi njegov otkaz imao neku čudnu simboliku da se dogodio upravo posle meča s VBA. Kroz noviju istoriju Plavaca čak dvojica trenera su “pala“ upravo posle negativnog rezultata protiv Vrećica. Andre Vilas Boas je smenjen 4. marta 2012, dan pošto je VBA slavio protiv Čelsija rezultatom 1:0. Na njegovo mesto stigao je Roberto di Mateo kome su sve zvezde bile naklonjene jer je Čelsiju i ruskom oligarhu Romanu Abramoviču podario onaj najveći uspeh – titulu evropskog šampiona. Ipak, Di Mateo je takođe smenjen nakon poraza od VBA, mada se u praksi to zvanično desilo pošto je Juventus slavio s 3:0 i doveo Čelsi na prag eliminacije iz Lige šampiona. Meč s VBA desio se tri dana ranije.

Ovako, Frenk Lampard ostao je da vida rane i sagleda posledice zastrašujućeg prelaznog roka u kojem je potrošeno vrtoglavih 250.000.000 evra! Nije uložen ni cent u štopera, posle sezone u kojoj su dozvoljena 54 ligaška gola, pa je tako okarakterisana kao najlošija za odbranu u novijem dobu, te jedna od najslabijih otkako postoji Premijer liga. Cela odbrana pala je na leđa 36-godišnjeg Silve koji se prvi put u karijeri susreće sa engleskim fudbalom. Da li se od njega da menja iskrivljeni DNK defanzivne četvorke? Nimalo nije sporna Silvina klasa, jer je godinama u elitnom društvu štopera na evropskom kontinentu, ali ni Lampard ni Čelsi nisu ne mogu da očekuju tako nešto od Tijaga Silve. Prvo zbog godina, drugo jer je potpisao ugovor na godinu dana - plus opcija na još jednu sezonu - i treće, niko ne gradi odbranu oko igrača koji je mnogo bliži petoj deceniji života, nego što mu je ostalo u četvrtoj.Čelsi posle tri kola u takmičarskoj 2020/21 ima čak šest primljenih golova, što je najlošiji učinak posle VBA (11), Fulama (7) i Lidsa (7). Bolji saldo imaju Šefild junajted (3), Vest Hem (4), Barnli (5), a izjednačen je sa Sautemptonom i Brajtonom. Lampard kao da se uporno trudi da stvori sliku Čelsijeve odbrane u rangu ekipa od kojih je većini projektovana borba za opstanak.

Da je Lampardu defanzivna taktika zaista ogromna mrlja u trenerskom portfoliju govore i sledeći podaci – Čelsi na 21 gostovanju od njegovog dolaska nije primio gol samo na JEDNOJ utakmici! Od starta prošle sezone Čelsi je primio čak 42 gola kao gost, što je više nego bilo koji drugi premijerligaš?! Norič je prošle sezone dozvolio 38, a Votford 37, Njukasl i Aston Vila po 37 pogodaka rivalima!

Šta sa odbranom? Lampard je odlučio da precrta Antonija Ridigera što je neprijatno iznenadilo ostrvsku javnost. Kurt Zuma i Andreas Kristensen označeni su kao mogući partneri Tijagu Silvi u nastavku sezone. Malang Sar nije neko ko će da da pravi razliku, bar ne odmah. A, pitanje je kada će ga Lampard uopšte videti na delu pošto vremena za eksperimentisanje nema i Čelsi već gubi korak s vodećim ekipama na tabeli. Ben Čilvel se još oporavlja od problema sa petom, mada bi do susreta s Kristal Palasom trebalo da bude potpuno spreman. Ostaje tek da se vidi da li će Ris Džejms platiti ceh neiskustva vraćanjem Cezara Aspilikuete na desni bok, ili će Čelsijev kapiten zaista postati rezerva u narednom periodu...

Britanski San objavio je vest da će Čelsi do zatvaranja kapije transfer pijace 5. oktobra pokušati da dovede Deklana Rajsa i tako pojača konkurenciju u veznom redu. Rajs bi teoretski mogao da odgovori izazovu i kao štoper, te tako postane Silvin prvi saborac. Ali, engleski reprezentativac i nekadašnji polaznik Čelsijeve akademije poslednji put aktivno je pokrivao štopersku poziciju u sezoni 2017/18. Već je te godine započeo prelaz na defanzivnog veznog, da bi u naredne dve i na startu ove sezone samo jednom bio štoper od starta utakmice! Dakle, bila bi to još jedna velika i skupocena kocka Frenka Lamparda. S tim da niko ne može unapred da kaže da li bi to bio pun pogodak ili ne...

Eduard Mendi (©Chelsea FC)

Šta sa golmanom? Dovoljno se puta uverio Frenk Lampard da Kepa Arizabalaga nije taj kalibar i da mu je samopouzdanje odavno urušeno da bi mogao da se oporavi. Nedugo posle remija s VBA ostrvski mediji objavili su da je Lampard precrtao Kepu i od kluba zatražio da mu što pre pronađu angažman, makar i na pozajmicu. Vili Kabaljero jeste dostojna zamena, ali ništa više od toga. Eduard Mendi je neko za koga su skaut golmana Kristof Lolišon i legendarni Petr Čeh digli ruku kada je počelo traganje za novom "jedinicom". Mendi je imao odličnu sezonu iza sebe i po gotovo svim statističkim parametrima je mnogo bolji od Kepe, s tim da odmah treba uzeti u obzir da su Premijer liga i Liga 1 dva sveta. Stručni štab će Mendija na gol možda poslati već u utorak, kada Čelsi gostuje Totenhemu u Liga kupu. Ako ne tada, onda će Mendi sigurno zauzeti mesto među stativama u subotu, kada na Stamford Bridž dolazi lokalni rival - Kristal Palas.

I dalje nije jasno zašto su Čelsi i Lampard čekali toliko dugo da dovedu golmana, ako je to već bio plan? Krivica je Lampardova što nije zahtevao da mu se čuvar mreže dovede ranije, kao i to što nije insistirao na pojačanjima u odbrani. Jer, ne vredi da ofanziva bude kao svemirski brod, ako je odbrana krntija. Čelsi će ostati samo kandidat za Ligu šampiona i ništa više dok se to ne bude promenilo. Baš kako smo pred kraj prošle sezone naglasili, Čelsiju su potrebni novi Džon Teri, Branislav Ivanović, Ešli Kol, Rikardo Karvaljo... I ne samo to, već i trener koji zna taktički da poveže defanzivne redove. A, sve je veća dilema oko toga da li nekadašnji vezista top klase to zna...

Treba imati na umu da je Lampard praktično nasledio celu odbranu i golmane i da su njegovi izumi Ris Džejms i Fikajo Tomori, plus tek dovedeni Tijago Silva, Ben Čilvel, Eduard Mendi... Nešto se menja, čini se nabolje, ali da li će to biti dovoljno?

