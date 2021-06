Predsednik Barselone Đoan Laporta i dalje je na braniku (zasad neuspelog) projekta Superliga o kom je u nedelju trebalo da glasaju članovi kluba na skupštini održanoj u nedelju. Prvi čovek katalonskog giganta rekao je da to neće biti potrebno jer predloženi format (još) ne postoji, ali je dodao da je ideja o Superligi i dalje živa.

"Razgovarali smo sa (uključenim) klubovima i rekli smo da nam se sviđaju predlozi, ali da je potrebno da prihvate naši članovi na sledećoj skupštini. Logično je bilo da se glasa pre 30. juna. Ali sada, pošto format ne postoji, neću da tražim da se glasa. Ali projekat je živ, insistiram na tome", prenosi ESPN reči Laporte.

Pojasnio je da se Barsa neće povući pred pretnjama evropske kuće fudbala.

"I dalje pokušavamo da uđemo u dijalog sa UEFA. Nećemo da se izvinjavamo zbog pokušaja da organizujemo takmičenje. Nećemo reći UEFI da nam je žao zbog želje da budemo vlasnici svoje sudbine. Bar ne dok sam ja predsednik."

Šest engleskih klubova koji su bili uključeni u Superligu, uz madridski Atletiko, Inter i Milan, pristali su da plate kazne zbog pokušaja da se prošlog meseca odvoje od Lige šampiona. Izvori ESPN rekli su da rukovodeće telo Uefe takođe planira da kazni Barsu, Madrid i Juve, uz razmatranje mogućnosti da ih čak i izbace iz Lige šampiona do dve godine. Međutim, UEFA je bila prinuđena da obustavi disciplinske mere do daljeg zbog odluke suda koja im trenutno zabranjuje uvođenje tih mera.





"UEFA nam je pretila novčanim kaznama i izbacivanjem iz Lige šampiona. Vreme je pokazalo da smo (bili) u pravu. Sada su obustavili disciplinski postupak i prijavili nas za Ligu šampiona. Ovo radimo zato što volimo fudbal i zato što je trenutno utakmica u složenoj situaciji. Državni klubovi mogu da daju mnogo atraktivnije ponude od nas i nastavljaju da ulažu. Mladi više vole atraktivne igre, a broj publike opada, tako da je i manje novca. Želimo da to (Superliga) bude najatraktivnije takmičenje na svetu. Pozivamo UEFA i lige da razgovaramo o tome. To je projekat koji ima više podrške nego UEFA. Ona plaća za solidarnost 180.000.000 evra, ali Superliga bi to uradila sa 400.000.000. Verujemo da je FIFA bliža našem načinu razmišljanja. Reakcija Uefe je bila čudna i sada se ponovo vraćaju unazad."









Tvrdi da su engleski klubovi zažalili što su se povukli iz Superlige.

"Bili su pokretačka snaga takmičenja i uplašili su se pod pritiskom Uefe. Mislim da im je žao što su sada napustili Superligu, videvši kako je UEFA povukla pretnje."

Rekao je da bi Superliga obezbedila Barsi prihod od oko 700.000.000 evra. Neuspešan pokušaj da se pokrene taj projekat naterao je klub da traži druge izbore prihoda kako bi se pozabavio dugom od čak 1.200.000.000 evra. Da bi popunili rupu u budžetu, članovi rukovodstva su u nedelju odobrili ugovor o zajmu sa Goldman Saksom vrednom 525.000.000 evra, koji će Barselona vraćati narednih 15 godina sa godišnjom kamatom od tri odsto.

"Govorimo o održivosti kluba. Niko ne bi trebalo da misli da će ovaj novac biti namenjen potpisivanju igrača ili drugim projektima. Moramo zaustaviti krvarenje", dodao je Laporta.

Potpredsednik Barse Eduard Romeu rekao je da je klub već uzeo avans za pozajmicu.

"Na čekanju je bilo 75.000.000 evra za naknade za transfere, 24.000.000 koje treba da se uplati poreskoj upravi i 57.000.000 za plate igrača (do 30. juna), a mi nismo imali likvidna sredstva“, objasnio je Romeu.