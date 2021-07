Leo Mesi je slobodan igrač. Rečenica koju je bilo nezamislovo napisati do minulog leta. Tada se povela prva polemika oko njegovog ostanka u Barseloni, ali je na kraju odlučio da odradi ugovor do kraja. Da li i da ostane duže? To će biti poznato u narednim danima. Predsednik kluba uverava da neće biti problema, ali ništa još ne može zvanično da potvrdi.

Govorio je Đoan Laporta za Onda Sero i istakao da se stvari odvijaju prema planu.

"Želimo da ostane, Leo želi da ostane i sve ide u dobrom pravcu, ali imamo problem fer pleja, u procesu smo pronalaženja najboljeg rešenja za sve strane. Voleo bih da objavim da ostaje, ali u ovom trenutku to ne mogu da kažem jer smo u procesu traženja pravog rešenja", izjavio je predsednik Barselone.

Na današnji dan, pre tačno 7.504 dana Leo je potpisao svoj prvi ugovor sa Barselonom. Problemi su nastali posle razočaravajuće sezone 2019/20 i sramnog poraza od minhenskog Bajerna u četvrtfinalu Lige šampiona (2:8). Spekulisalo se da bi mogao da se okuša u Premijer ligi i to u dresu Mančester Sitija, ali je na kraju ostao veran katalonskom klubu.

Igrao je pod palicom Ronalda Kumana u sezoni za nama, postigao 38 golova u svim takmičenjima, ali je sa Blaugranom podigao trojfem samo u Kupu kralja. Promena u samom vrhu kluba donela je boljitak, povratak Đoana Laporte u klub dao je nadu navijačima da bi Mesi mogao da ostane u klubu, ali to se nije dogodilo. Makar ne još uvek.

Laporta je čitavu predsedniku kampanju bazirao na insistiranju da će Argentinac ostati na Kamp Nou. Zasad nije uspeo da ga zadrži, makar ne zvanično. Doveo mu je i dobrog prijatelja Serhija Kuna Aguera, koji je Barselonu velikim delom i izabrao zbog Mesija. Nije ni to ubedilo 34-godišnjeg fudbalera da stavi paraf na novu saradnju.

Mesi je trenutno sa reprezentacijom Argentine, gde će u četvrtfinalu Kopa Amerike igrati protiv Ekvadora, pa će odluku o nastavku karijere najverovatnije doneti tek po okončanju kontinentalne smotre.

