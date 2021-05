Brutalan, nije to bio meč, već pravi obračun između Monaka i Liona. Potpuni rolerkoster, mnogo preokreta, uzbuđenja i na kraju trijumf Liona od 3:2 (0:1) i to sa igračem manje. Do pobede je Lion stigao do ogromne pobede u samom finišu golom Matisa Čerkija za potpuni slom Monaka. Boleće Kneževe dugo ovaj poraz...

Naravno, ogroman je bio pritisak, pa je posle meča sve eskaliralo i u gužvu, koškanje i haos na sredini terena.

Crvene kartone su posle svega dobili Gebels i Pelegri kod Monaka, te De Šiljo kod Liona. Pravi haos je nastao, pretilo je da pređe u veliki obračun, međutim bilo je dosta prisebnih pojedinaca sa obe strane koji su smirivali situaciju.

Sa pobedom Lion je sanirao rane iz poraza od Lila, a PSŽ i Lil su sada jasan dvojac favorita za titulu. Lil je prvi sa 76, PSŽ drugi sa 75, Monako je ostao na 71, a Lion sada jasno napada treće mesto sa 70. Neverovatna sezona u Francuskoj!

Što je najbolje, tek slede najveća uzbuđenja.

Monako je u 25. minutu servirao trougao smrti gostima i lekciju koju će Denajer pamtiti dugo. Kako su samo Foland i Ben Jeder izbacili celokupnu desnu stranu Liona, to je za priču. Foland je prozujao pored Denajera, a šta je o odbrani svog tima mislio Rudi Garsija govori činjenica da je posle gola odmah zamenio svog defanzivca Denajera.

Kasnije na poluvremenu i desnog veznog fudbalera Dubou. Definitivno nije bio zadoljan kako je funkcionisao taj deo igre koji je "pukao" u prvom poluvremenu. Naivno su izgledali defanzivci Liona prilikom gola Monaka.

Imao je sigurno Rudi Garsija šta da kaže svojim izabranicima tokom pauze i video se njihov odgovor u nastavku. Tačnije, manje-više je za taj odgovor sam zaslužan bio Memfis Depaj koji zaista igra vrhunski fudbal.

Ko u to sumnja može da pogleda njegov superslalom u 57. minutu kada je promešao odbranu Monaka i onda levom nogom uputio neodbranjiv udarac. Kao da je igrica u pitanju. Da je ispritiskao dugmiće i imao sreće da sve ispadne kako treba. Naravno, nije to u pitanju već čisto umeće.

Taman što je Lion uspeo da se vrati u igru i poravna rezultat, dogodio se novi problem za goste jer je Kakere dobio drugi žuti karton što je stavilo Lion u podređeni položaj.

Ali…

Kada je delovalo da izabranici Rudija Garsije nemaju izlaznu strategiju, dogodio se 77. minut kada je Marselo odlično skočio i glavom pogodio za neočekivanu prednost gostiju jer su igrali u tim momentima sa igračem manje.

Očekivano je bilo da Monako krene na sve ili ništa do kraja i to mu se isplatilo posle dosuđenog penala u 87. minutu koji je Ben Jeder uspešno realizovao za 2:2. I tek onda je usledio pravi šok. Akcija Liona kao da on ima 11 igrača u polju, a Monako 10. I na kraju realizacija Čerkija na asistenciju De Šilja. Monako je potpuno potučen.

Umesto da iskoristi prednost igrača više, Monako je primio dva gola i doživeo fijasko. Raduje se Lion, ali i PSŽ i Lil.





FRANCUSKA, LIGA 1 - 35. KOLO

Petak

Olimpik Marselj - Strazbur 1:1 (0:0)

/Benedeto 86 - Mitrović 74/

Subota

PSŽ – Lans 2:1 (1:0)

/Nejmar 33, Markinjos 59 - Ganago 61/

Lil - Nica 2:0 (1:0)

/Jilmaz 13, Čelik 56/

Nedelja

Bordo – Ren 1:0 (1:0)

/Mara 11/

Brest - Nant 1:4 (0:2)

/Favr 83 - Simon 15, Blas 27, Louza 56, Kulibali 62pen/

Dižon - Mec 1:5 (0:2)

/Balde 48 - Gej 37, Sar 42, Šafik 71ag, Vagner 82, Bron 85/

Lorijan - Anže 2:0 (1:0)

/Visa 44pen, Lemoan 47/

Nim - Rems 2:2 (0:1)

/Ripar 47, Kone 71 - Embuku 30, Flips 80/

Monpelje - Sent Etjen 1:2 (1:1)

/Delor 6 - Hamuma 16, Debuši 50/

Monako - Olimpik Lion 2:3 (1:0)

/Foland 25, Ben Jeder 86pen - Depaj 57, Marselo 77, Čerki 89/