I dalje to nije to, ali je bolje nego što je bilo. Sredinom jeseni, kad sa loptom nije mogao da se sastavi, govorilo se da je na transfer listi, nikakve vajde Partizan nije imao od Lazara Markovića, međutim, protokom vremena bivši reprezentativac je pokazao da u njegovim nogama i dalje ima baruta nalik vremenu kad se kao dečkić probijao na glavnu scenu. Na koncu prvog dela sezone poentirao je protiv Voždovca i Mladosti iz Lučana, na prolećnoj premijeri overio trijumf nad Napretkom, u petak veče načeo Novi Pazar i u 21. superligaškoj etapi pokrenuo Parni valjak do pobede – 4:1.

Desete vezane, što je prvi put od jeseni 2011. da su crno-beli na dvocifrenom broju slavlja. Dovoljno za dašak optmizma u Humskoj, nadu – tanku, ali nadu – kako bi tokom proleća moglo da dođe do veleobrta u šampionskoj trci sa Crvenom zvezdom. Tim Aleksandra Stanojevića je spustio razliku na šest bodova i izuzetno je zainteresovan za potencijalni derbi ovde runde oličen u subotnjem gostovanju lidera na niškom Čairu.

Partizan je posao u ovom kolu završio za samo devet minuta. Mahom na krilima Lazara Markovića koga je možda kapitenska traka oko mišice insipirisala da podseti na sopstvenu verziju iz 2011, kad ga je Stanojević lansirao jednako kao što je Markec lansirao domaćina. Videlo se da „gori“ od želje za dokazivanjem, bio je rastrčan i direktan, međutim, kad nije mogao kombinatorikom da ugrozi disciplinovane Pazarce matirao ih je sačekavši jednu od njihovih retkih grešaka u defanzivi. Katastrofalno ispucavanje golmana Marka Drobnjaka u 54. minutu iskoristio je za savršen prijem, dupli kas sa Filipom Holenderom i efektnu egzekuciju, taman da se iskupi za neshvatljiv promašaj iz prvog poluvremena kad nije iskorisrtio zicer. Što bi rekao Bata Stojković u Balkanskom špijunu „’oće centrala jednom da pogreši, ali ne sto puta“...

Posle Markovićevog gola kao da su okovi spali sa nogu Partizanovih prvotimaca. Postali su opušteni, smireni i smisleni. Sve ono što nisu bili u prvom delu kad su se fudbala siti naigrali štoperi Igor Vujačić i Svetozar Marković, a ofanzivci ostali nedorečeni. Ne mali broj navijača će kazati da je morao da uđe Bibars Natho i preuzme konce igre, a baš je Izraelac sam odveo favorita na bezbednu udaljenost. Najpre je iznudio jedanaesterac (Lazar Pajović ga vukao za dres), potom i realizovao penal (osmi u aktuelnom takmičarskom ciklusu, bez promašaja).

Nije sekundara obrnula ni dva kruga posle Nathove egzekucije, a sastav Aleksandra Stanojevića je otklonio svaku dilemu po pitanju ishoda, tako što je desni bek Aleksandar Miljković centrirao, lopta svakako letela u mrežu, da bi Filip Holender drugim golom u 2021. nagovestio kako on i Lazar Marković mogu da oforme napadački pakt o koji bi Partizan mogao da se okoristi.

Da ne bude baš sve potaman za viceprvaka Srbije postarao se Jovo Kojić posle prekida Novog Pazara, što je sastavu Radoslava Batka predstavljalo nagradu za izdanje u prvom poluvremenu kad je skoro savršrenim kretnjama ograničio favorita samo na jedan udarac ka golu Marka Drobnjaka (opet neubedljivi Takuma Asano), pozicioniranjem i defanzivnim blokom stavio do znanja da je došao u Beograd da što skuplje proda kožu.

Jedina je nevolja za Pazarce što na njih Lazar Marković ima pik. Treći put ih vidi, treći put ih matira.





SUPERLIGA SRBIJE, 21. KOLO

PARTIZAN – NOVI PAZAR 4:1 (0:0)

/L. Marković 54, Natho 61p, Holender 63, Vlajković 87 ag - Kojić 76/

Beograd

Stadion Partizana

Igrano bez prisustva publike

Sudija: Milan Mitić

Žuti kartoni: Zimonjić, Hadžibulić (Novi Pazar)

PARTIZAN: Popović – Miljković, S. Marković, Vujačić, Obradović – Zdjelar (od 76. Bajbek), Jojić (od 46. Šćekić) – L. Marković (od 69. Jović), Suma (od 46. Natho), Asano – Holender (od 69. Štulić). Trener: Aleksandar Stanojević.

NOVI PAZAR: Drobnjak – Vlajković, Kovačević, Kojić, Zimonjić (od 46. Vukajlović) – Islamović (od 59. Pajović), Hadžibulić (od 59. Perić) - Tomić, Mijić (od 69. Marinković), Stoiljković (od 59. Nikčević), Agaspahić. Trener: Radoslav Batak.

SUPERLIGA - 21. KOLO

Petak

TSC – Rad 0:0

Napredak – Javor 1:1 (0:1)

/Bačanin 75 - Ostojić ag 11/

Proleter – Zlatibor 2:2 (2:2)

/Kovačević 4, Živojinović 32 – Vukić 9, Janjić 43/

Spartak – Bačka 1:0 (1:0)

/Furtula 40/

Partizan - Novi Pazar 4:1 (0:0)

/L. Marković 54, Natho 61 p, Holender 63, Vlajković 87 ag - Kojić 76/

18.30: (2,60) Čukarički (3,10) Vojvodina (2,85)

Subota

13.30: (2,95) Mačva (3,20) Metalac (2,50)

13.30: (2,25) Mladost (3,25) Radnik (3,20)

13.30: (1,80) Voždovac (3,60) Inđija (4,60)

15.30: (8,50) Radnički (4,70) Crvena zvezda (1,38)

*** kvote su podložne promenama