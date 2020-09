Iznenađenja nije bilo u prve dve utakmice današnjeg programa Lige Evrope. Dva favorizovana gosta rutinski su odradila posao i plasirala se u 3. kolo kvalifikacija.

APOEL je morao na dalek put da bi se susreo sa Kajzarom. Kiprani su rutinski protutnjali kroz Kazahstan i slavili sa 4:1. I to iako su domaćini poveli!

Kajzar je došao do prednosti u 6. minutu preko Lobjanidzea, ali taj primljeni pogodak nije doveo do panike u redovima tima iz Nikozije. Polako, strpljivo su plavo-žuti nastavili da igraju i do izjednačenja su došli u 15. minutu preko De Vinsentija. Golom Tuhamija deset minuta kasnije Kiprani su preokrenuli i onda su laganim ritmom nastavili da lome Kajzar.

Do kraja još dva gola: Acili je u 48. minutu pogodio za 3:1, da bi u poslednjem minutu De Vinsenti drugim golom pečatirao prolaz – 4:1.

APOEL će u 3. kolu kvalifikacija igrati protiv pobednika duela Olimpija – Zrinjski.

Još lakši posao imao je Rozenborg u Letoniji. I ovde je domaćin prvi došao do gola, a onda je doživeo brodolom – 5:1.

Ventspilsu su sigurno skočili apetiti kada je Kozlov u 5. minutu pogodio za 1:0. Ali, kao u onoj narodnoj izreci: ne diraj lava dok spava! Rozenborg se samo razgoropadio posle tog gola i do poluvremena je rešio utakmicu. Dva gola postigao je crnogorski reprezentativac Islamović, a jedan Konradsen.

Dva gola u drugom delu bili su dela Holsea i Zakarijasena i Rozenborg je poput vikinške lađe lagano otplovio u 3. kolo kvalifikacija. A, tamo ga čeka Alanja.

LIGA EVROPE - 2. KOLO

Sreda

Progres Niderkorn - Viljem II 0:5 (0:3)

Hamarbi - Leh 0:3 (0:0)

B36 Toršavn - Nju Sents 2:2 (1:1, 0:0), penalima 4:3

Četvrtak

Kajzar – APOEL 1:4 (1:2)

Ventspils – Rozenborg 1:5 (1:3)

Renova - Hajduk Split U TOKU

16.00: (1,70) Ararat Jermenija (3,70) Fola Eš (5,20)

16.00: (1,25) Astana (6,25) Budućnost (11,0)

16.00: (14,0) Teuta (6,75) Granada (1,20)

17.00: (17,0) Linkoln Red Imps (10,0) Rendžers (1,12)

17.30: (4,00) KuPS (3,60) Slovan Bratislava (1,90)

17.45: (1,80) Botošani (3,50) Škendija (4,70)

18.00: (1,20) Bodo (6,75) Žalgiris (12,0)

18.00: (3,90) Geteborg (3,40) Kopenhagen (2,00)

18.00: (13,0) Lokomotiva Plovdiv (6,50) Totenhem (1,22)

18.00: (6,25) Nefči (4,40) Galatasaraj (1,50)

18.00: (8,50) Riteriai (4,50) Liberec (1,40)

18.30: (2,40) Flora (3,40) Rejkjavik (2,90)

18.30: (1,95) Olimpija (3,40) Zrinjski (4,10)

19.00: (2,50) CSKA Sofija (3,30) BATE (2,85)

19.00: (5,10) Hibernijans (4,00) Fehervar (1,65)

19.00: (6,00) Konahs Kvej (4,10) Dinamo Tbilisi (1,55)

19.00: (5,10) Lači (3,70) Hapoel Ber Ševa (1,70)

19.00: (8,50) Lokomotiva Tbilisi (4,50) Dinamo Moskva (1,40)

19.00: (1,70) Makabi Haifa (3,70) Kairat (5,20)

19.00: (3,00) OFI (3,10) Apolon Limasol (2,50)

19.00: (1,07) Riga (13,0) Tre Fiori (25,0)

19.00: (8,00) Sfintul George (5,30) Partizan (1,35)

19.00: (1,05) Jurgorden (14,0) Evropa (35,0)

19.30: (8,00) Inter Eskaldes (5,30) Dandalk (1,35)

20.00: (1,85) Aris (3,40) Kolos (4,60)

20.00: (5,50) Borac Banja Luka (3,80) Rio Ave (1,65)

20.00: (13,0) Kukeši (7,75) Volfzburg (1,18)

20.00: (2,25) Pjast (3,10) Hartberg (3,25)

20.00: (19,0) Šamrok (11,0) Milan (1,10)

20.00: (2,20) Sileks (3,45) Drita (3,25)

20.00: (1,05) Standard (14,0) Bala Taun (35,0)

20.15: (5,50) Mura (3,80) Orhus (1,65)

20.30: (5,20) Kolrejn (3,70) Madervel (1,70)

20.30: (2,30) Viking (3,40) Aberdin (3,10)

20.45: (2,25) Dunajska Streda (3,25) Jablonec (3,30)

20.45: (1,80) Linfild (3,60) Florijana (4,60)

20.45: (3,50) Osijek (3,45) Bazel (2,10)

20.45: (3,00) Servet (3,40) Rems (2,35)

21.00: (3,90) TSC Bačka Topola (3,40) FCSB (2,35)

21.00: (3,80) Honved (3,60) Malme (1,95)