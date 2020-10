Monpeljeova kriza rezultata se nastavlja, a ovog nedeljnog popodneva nekadašnji šampion Francuske pretrpeo je pravu katastrofu na svom stadionu. Rems je u osmoj utakmici stigao do prvog trijumfa sezone i to tako što je u paramparčad razneo Monpelje i slavio sa 4:0 (2:0) što je ujedno i najubedljiviji trijumf gostiju u međusobnim okršajima.

Ubedljiv trijumf Remsa obeležio je strelac het-trika Bulaje Dija koji je s osmehom uzeo loptu posle utakmice i poneo je kući. Da se Monpeljeu sprema uništenje moglo je da se nasluti već u sedmom minutu kada je kapiten Ilton zaradio direktan crveni karton i obezbedio prvi od dva penala za Rems na ovom meču. Dija je odmah preuzeo odgovornost i zakucao loptu u mrežu. Tek što se lopta zakotrljala sa centra i ponovo zaigralo, Rems je već stigao do drugog gola i praktično overene pobede. Ponovo je Dija bio strelac i to pošto je iskoristio teledirigovanu loptu Kafaroa u prazan prostor, gde je brzonogi krilni napadač prevario golmana Omlana i zatresao mrežu.

Već u 22. minutu moglo je da bude i 3:0, ali je pogodak Natanela Mbukua poništen zbog ofsajda posle intervencije VAR sobe. Mbuku je ipak uspeo da stigne do pogotka samo nekoliko trenutaka kasnije. I to na kakav način. Prelepim makazicama i to pošto je uspeo da se izbori za poziciju pored dvojice protivničkih igrača.

Da Monpeljeov košmar bude još užasniji, pred sam kraj poluvremena Damijan Le Talek takođe je zaradio direktan crveni karton i to pošto je rivala namerno šutnuo otvorenim đonom tamo gde najviše boli. Le Talek je pokušao da se spasi kod sudije i čak mu nešto odbrusio, ali je i on znao da je za njega ovaj meč završen...

Konačnih 4:0 postavio je Dija svojim trećim pogotkom na meču u 56. minutu posle još jednog kaznenog udarca sa bele tačke. Od tada je Rems imao još nekoliko solidnih prilika da dodatno uveća razliku, ali se rezultat nije menjao.

Srpski reprezentativac Predrag Rajković gotovo da se nije pomerio sa gol-linije ceo meč pošto Monpelje nijednom nije pripretio. Rajković je tako stigao do prvog meča u sezoni bez primljenog gola...

Bordo se punih 80 minuta mučio da probije barijeru ispred gola Nima, a onda je sve završio u roku od dva minuta. Prvo je Džimi Brijan zakucao loptu u mrežu sa bele tačke, da bi nedugo zatim Remi Udan postigao konačnih 2:0 posle kontre i dobro odigrane akcije domaćih fudbalera.

Strazbur je stigao do prvog trijumfa posle tri uzastopna ligaška poraza. Stradao je domaći Brest uz rezultat 3:0 (2:0). Pitanje pobednika bilo je rešeno već posle nepunih 40 minuta, kada su Habibu Dijalo i Keni Lala postigli po gol, da bi konačni rezultat postavio Ludovik Ažork posleasistencije Dijala.Srpski reprezentativac Stefan Mitrović odigrao je svih 90 minuta i zaradio žuti karton u finišu prvog dela.

FRANCUSKA 1 – 8. KOLO

Petak

Ren - Anže 1:2 (1:1)

/Unu 18 – Bufal 27, Fulgini 57/

Subota

Lorijan - Marsej 0:1 (0:0)

/Balerdi 54/

PSŽ - Dižon 4:0 (2:0)

/Ken 3, 23, Mpabe 82, 88/

Nedelja

Bordo – Nim 2:0 (0:0)

/Brijan 80 penal, Udan 82/

Brest – Strazbur 0:3 (0:2)

/Dijalo 26, Lala 40 penal, Ajork 68/

Monpelje – Rems 0:4 (0:3)

/Dija 9 penal, 13, 56 penal, Mbuku 31/

Mec – Sent Etjen 2:0 (1:0)

/Bulaja 5, Sisoko 78ag/

Odloženo:

Lans - Nant