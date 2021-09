Početkom godine Filipo Falko je posle dugih pregovora stigao u Crvenu zvezdu kao kapitalno pojačanje iz Lečea. „Mesi iz Salenta“ kako su mu nadenuli nadimak na jugu Italije je trebalo da bude još jedan Katai u Zvezdinom timu koji će praviti razliku i doneti kvalitet više.

Međutim, Falkova karijera na Marakani nije krenula u očekivanom smeru. Prvo je imao problem sa korona virusom, potom i sa povredama, pa je za crveno-bele u svim takmičenjima odigrao 10 mečeva (tri kao starter) i postigao četiri gola. Na početku ove sezone mu je trener Stanković namenio ulogu startera, dao mu pravu šansu u prvenstvu i mečevima protiv Šerifa ali je Italijan u osam utakmica postigao samo jedan gol protiv Kairata.

Na Marakani su pokušali da ga prodaju ili pozajme nekome u finišu prelaznog roka ali adekvatna ponuda nije stigla na adresu srpskog šampiona i Falko je ostao. A sa njim i problemi koji su završili pred organima FIFA.

Saverio Stiki Damijani, predsednik Lečea, je u razgovoru za italijanske medije otkrio da se Crvena zvezda nije držala finansijskih obaveza u Falkovom transferu, da nije uplatila ni evro obeštećenja i da je tribunal FIFA presudio u njihovu korist.

„Falko? To je jedan od komplikovanijih slučajeva sa kojima smo se suočili prošle sezone. Ponudili smo mu novi ugovor sa povećanjem plate ali je on odbio jer je imao drugačije ambicije. Otišao je u Crvenu zvezdu koja se prilikom transfera obavezala na određene finansijske korake. Ti koraci su značili da je Zvezda do sada trebalo da nam uplati 1.000.000 evra. Po 500.000 evra u januaru i junu. A do sada nije uplatila ni evro. I onda je Falko tražio od nas da mi odustanemo od th finansijkih potraživanja. Tu je nastao konflikt. Ne treba biti baš posebno maštovit da shvatite o čemu se radi...“, rekao je Stiki.

Itralijani su još pre nekoliko meseci najavili Zvezdi da će je tužiti i obratili su se organima FIFA. Sada tvrde da je presuđeno u njihovu korist i da će dobiti i više nego što je trebalo.

„FIFA tribunal se oglasio u vezi Falkovog slučaja. Prvostepena presuda je već doneta, a pored 1.000.000 evra koje nam duguje, Zvezda je obavezna da plati penale i kamate. Ta presuda je zvaničan akt i ako je Crvena zvezda ne bude poštovala, izgubiće licencu za takmičenje u evrokupovima“, rekao je Stiki Damijani.

Predsednik Lećea je lokalnim novinarima rekao da Zvezdi preti i zabrana registracije igrača u naredna dva prelazna roka ako ne ispuni obaveze iz Falkovog transfera koji ukupno bez bonusa iznosi 1.500.000 evra.