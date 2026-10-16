Lekcija Fabija Kapela: Sine, nema nazad, nemoj da me ljutiš

Milan je Sisea kaprisao još prošle zime iz Verone za 8.000.000 evra i ostavio ga tamo na pozajmici do kraja sezone. Iako je i letos imao brojne ponude za pozajmicu mladog napadača, Ruben Amorim je odlučio da ga zadrži u prvom timu i dobro ga je „namirisao“. Tinejdžer gvinejskog porekla maksimalno koristi minutažu. Iznenadio je i saigrače.

„Moram da budem iskren, i mene je iznenadio. On je stvarno dobar momak, radi veoma naporno svakog dana i jako mi je drago zbog njega“, rekao je sinoć Strahinja Pavlović posle meča u Salcburgu.

I dok italijanska javnost odmah pada u euforiju kako je Milan dobio novu zvezdu, legendarni stručnjak Fabio Kapelo smiruje tlo. Don Fabio već godinama radi kao stručni konsultant na televiziji i sinoć je u programu uživo imao zanimljiv, savetodavan razgovor sa Siseom.

„Nije lako postići tri gola u evropskoj utakmici. Gledao sam te tokom utakmice i ponekad, kada ti je lopta u nogama, vraćao si je unazad iako si mogao da dodaš unapred. Nemoj da ulaziš u tu lošu naviku, s obzirom na to da si u svojih prvih nekoliko utakmica za Milan igrao unapred. Vrati se tome. Nemoj da me ljutiš, jer verujem u tebe“, rekao je Kapelo mladom ofanzivcu.

Sise je sa osmehom prihvatio Kapelov savet.

„U redu, zapamtiću Vaše reči.“

Sise je produkt Veronine škole gde je najviše vremena igrao kao centralni vezni, ali je zbog fizičkih atributa kasnije prekomandovan u ofanzivnu liniju tima i igra kao krilo, „desetka“ ili čak klasični napadač po potrebi.