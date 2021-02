Filmsku karijeru ima Dejan Lekić. Za godinu dana od Srpske lige Beograd, preko Crvene zvezde stigao je do Primere.

U opširnom intervjuu za portal 24sedam i dalje aktivni napadač trećeligaša Las Rozasa iz Madrida osvrnuo se na prošlost, iznevši pritom zanimljive anegdote sa mečeva protiv Barselone.

Kao igrač Osasune, čak tri puta zatresao je mrežu katalonskog giganta. Prvo u Kupu kralja, u porazu sa 1:2, ali onda dvaput u prvenstvenoj pobedi sa 3:2.

"Igra se 25. minut kod nas u Pamploni, a ja onoj Barsi već dao dva komada. Trčim i mislim se 'čoveče, šta ćeš da radiš ostalih sat vremena, kad si već dva komada spakovao'. Na stadionu haos, čini ti se da sve gori. Dao sam im gol i u prvoj sezoni u Kupu kada smo ispali, ali ovo je bilo nešto značajnije, jer igraš za bodove protiv aktuelnog šampiona Evrope. Na klupi Gvardiola, desno Dani Alves, levo Abidal, pozadi Pujol i Pike, unutra Buskets, Ćavi, Maskerano, napred Mesi, kasnije je ušao i Inijesta. Ta Barsa je bila još strah i trepet u Evropi, ali mi ih dobijemo. Onda počnu pozivi iz Srbije 'brate, upropastio si mi tiket', jedan izgubio ovoliko, drugi onoliko. Svi se kladili protiv Osasune i mene", sa osmehom se prisetio 35-godišnji Lekić.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Iz tadašnjeg trećeligaša Zemuna u Zvezdu je došao 2009. godine, a posle samo jedne sezone prodat je Osasuni za 2.600.000 evra. U Pamploni se zadržao dve godine, pa je potom igrao za Genčlerbirligi, Sporting Hihon, Eibar, indijski Atletiko de Kolkata, Đironu, Majorku, Reus, Kadiz, Atletiko Baleares i sad je u pomenutom Las Rozasu.

"Gde god da sam igrao bilo mi je stvarno uživanje, a Osasuna je poseban klub, Pamplona prelep grad, gde je i mojoj porodici bilo super. Navijači su, takođe, fenomenalni, vole klub i igrače, čim dođeš postaješ svima prepoznatljiv. Tu shvatiš koliko je fudbal bitan Špancima, naučiš kakve su ti obaveze, a one nisu vezane samo za teren. Moraš da znaš kako da se ponašaš kada te zaustave za autogram, fotografisanje... Jedna drugačija kultura u kojoj osećaš poštovanje od svakoga i takav odnos se očekuje od igrača prema okruženju. Njih klub vaspitava tim vrednostima od malih nogu i zato ti ne možeš da osetiš kod njih neku nadobudnost ili da vidiš da odbijaju navijača koji im traži slikanje", pun je utisaka napadač koji je upisao i 10 nastupa za reprezentaciju Srbije.

IZBOR UREDNIKA

Tokom intervjua za 24sedamispričao je i zanimljivost koja mu se dogodila tokom utakmice protiv Barselone.

"Bio je neki korner za nas, čuvao me je Pujol. U jednom trenutku sam uspeo da mu se sakrijem u gužvi, pa da iznenada iskočim ispred njega očekujući da ću tako pre doći do lopte. Izgleda da sam ga stvarno iznenadio, jer u trenutku kada sam ja izleteo u prostor ispred njega, on je pljunuo u tom pravcu i pljuvačka je završila na mom šorcu. Ej, kad je on to video… Dođe prvi prekid i sagne se da me briše, pa mi se izvinjava, pa moli da razumem kako je sve bilo slučajno. Trči čovek i vidiš da mu neprijatno, 'oće iz svoje kože da iskoči, a ja ga smirujem i govorim da razumem slučajnost. Eto, takvi su vam svi ti veliki igrači kao Pujol, a ako nisi spreman da pokazuješ poštovanje saigračima, treneru, klubu, protivniku, navijačima, ma, neće te biti, nestaćeš za čas posla", upozorava Lekić svoje mlađe kolege.