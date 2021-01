Fudbaleri Arsenala upisali su četvrtu vezanu pobedu u svim takmičenjima, ovoga puta su se dobro pomučili da dođu do trijumfa, pa su tek u drugom produžetku uspeli da probiju bedem ispred gola Njukasla (2:0). Napadao je Arsenal, ali uglavnom jalovo, gosti su se strpljivo branili i upravo je Svrakama pripala najbolja prilika u regularnih 90 minuta - Endi Kerol ju je propustio u poslednjim minutima susreta, Leno je fantastično reagovao i ostavio branioca titule u igri. Smit Rou i Obamejan su na kraju slomili rivala i obezbedili ekipi iz Severnog Londona plasman u četrtu rundu najstarijeg takmičenja na svetu.

Jaku postavu je od prvog minuta izveo Mikel Arteta, od starta su na terenu bili Obamejan, Pepe i Vilijan, koji su u poslednje vreme zbog nešto slabije forme ispali iz prve postave. Dobili su sada priliku da se vrate na pravi put, ali su ispred sebe imali Njukasl, odlučan u nameri da najpre sačuva svoj gol. Od starta su Tobdžije delovalo bolje i motivisanije, a prvu priliku uspeli su da stvore posle 25 minuta igre - i to kakvu. Obamejan je izbio sam pred Martina Dubravku, bila je to ipak pozicija iskosa, snažno je šutirao, ali je odlično golman Njukasla uspeo da sačuva mrežu (prvi put među stativama posle 10 meseci). Odbitak je pokupio Vilijan, namestio se na udarac ali je prebacio loptu preko gola Svraka. Totalna dominacija Arsenala u prvom poluvremenu, imali su 65 odsto vremena loptu u svojim nogama Artetini izabranici, pretili su sedam puta Dubravki, dok su rivalu dozvolili tek dva traljava pokušaja, ali nisu uspeli to da materijalizuju, pa se na odmor otišlo bez golova.

Prva prilika u nastavku je ipak pripala gostima, u dobroj prilici se u 56. minutu našao Endi Kerol, ali je iz izgledne pozicije šutirao pored gola. Uzvratio je Arsenal desetak minuta kasnije preko Džoa Viloka, ali raspoloženi Dubravka još jednom čuva svoju mrežu. Usledila je nova terenska inicijativa Gunera, ali tek par prilika stvorili su pred golom Svraka, pokušaji Pepea i Sake bili su neprecizni.

A onda je u drugom minutu nadoknade malo nedostajalo da branilac trofeja završi takmičenje u trećoj rundi. Kontra Njukasla, lopta se odbija do Kerola, koji je bio usamljen u kaznenom prostoru Arsenala. Snažno je tukao, ali mu je Leno maestralno skratio ugao, odbrano njegov pokušaj i potom pre igrača Njukasla stigao do lopte i zgrabio je. Sudija Kris Kavana potom pokazuje crveni karton mladom Emilu Smit Rou, ali je posle gledanja snimka odlučio da promeni odluku - start mladog veziste Arsenala ipak nije bio za najstrožu kaznu, pa je samo dobio javnu opomenu. Otišlo se u produžetke...

©Reuters

Dve dobre prilike za Gunere već u prvih par minuta, najpre je Smit Rou tukao iz dobre pozicije posle pasa Tirnija sa leve strane, ali je traljavo zahvatio loptu. Nije puno vremena prošlo, fudbaleri Arsenala su ponovo pripretili, šutirao je Džaka sa ivice kaznenog prostora, ali je Dubravka sjajno intervenisao. Bolji Arsenal u prvom produžetku, ali nije bilo promene rezultata. Na samom startu drugog konačno se zatresla mreža. Greška Klarka, potom i loše izbačena lopta Hejdena, Smit Rou se našao u dobroj poziciji i preciznim udarcem od stative poslao loptu u mrežu Svraka - 1:0.

Sve je postalo jasno na Emirejtsu u 118. minutu, kada je Tirni pobegao odbrani Njukasla po levoj strani, dobio je potom savršenu loptu od Džake, ubacio je pred gol Svraka, da bi se na pravom mestu našao Obamejan, koji sa par metara rutinski duplira prednost Arsenala. Nije bilo teško domaćin fudbalerima da do kraja zadrže prednost, pa su posle dva sata fudbala izborili plasman u narednu rundu.





FA KUP – 1/32

Petak

Aston Vila – Liverpul 1:4 (1:1)

/Beri 41 – Mane 4, 53, Vajndalum 60, Salah 65/

Vulverhempton – Kristal Palas 1:0 (1:0)

/Traore 35/

Subota

Luton – Reding 1:0 (1:0)

/Monkur 30/

Borhem Vud – Milvol 0:2 (0:1)

/Zohore 31, Hačinson 74/

Everton – Roteram 2:1 (1:1, 1:0)

/Tosun 9, Dukure 93 – Olosunde 56/

Norič – Koventri 2:0 (2:0)

/Meklin 6, Hagil 7/

Notingem Forest – Kardif 1:0 (1:0)

/Tejlor 3/

Čorli – Derbi 2:0 (1:0)

/Hol 10, Kalveli 84/

Blekpul – Vest Bromvič Albion 2:2 (1:0), penalima 3:2

/Jates 41, Medin 66 – Adžavi 52, Pereira 80 pen/

Bristol Rovers – Šefild junajted 2:3 (1:1)

/Kilgur 21, Emer 62 – Daj 6 ag, Burk 59, Bogl 63/

Barnli – Milton Kejns 1:1 (1:1, 0:1), penalima 4:3

/Vidra 90+4 – Džerom 29/

Iksiter – Šefild venzdej 0:2 (0:1)

/Rič 27, Paterson 90/

Bormut - Oldam 4:1 (1:1)

/Bruks 43, Rikelme 49, King 74, 86 – Bahumbula 45+1/

Kvins park rendžers – Fulam 0:2 (0:0, 0:0)

/Rid 104, Kebano 105+3/

Stivenejdž – Svonsi 0:2 (0:1)

/Rutlidž 7, Gjoreres 50/

Stouk – Lester 0:4 (0:2)

/Džastin 34, Olbrajton 59, Perez 79, Barns 81/

Vikomb – Preston 4:1 (3:1)

/Onijedinma 3, Džejkobson 9, Najt 25, Samuel 82 – Ris 43 pen/

Arsenal - Njukasl 2:0 (0:0, 0:0)

/Smit-Rou 109, Obamejan 117/

Hadersfild - Plimut 2:3 (2:2)

/Kriklou-Nobl 4, Rou 32 - Hardi 24, Kamar 42, Edvards 70/

Brentford - Midlsbro 2:1 (1:0)

/Dervisoglu 35, Godos 64 - Folarin 48/

Mančester junajted - Votford (u toku)

Nedelja

14.30: (1,55) Barnsli (3,90) Tranmer (5,60)

14.30: (2,65) Bristol Siti (2,95) Portsmut (2,75)

14.30: (1,05) Čelsi (12,0) Morkamb (22,0)

14.30: (2,35) Čeltnam (3,20) Mensfild (2,90)

14.30: (7,50) Krouli (4,50) Lids (1.38)

14.30: (1,12) Mančester Siti (7,50) Bimingem (18,0)

18.00: (30,0) Merajn (13,0) Totenhem (1,03)

20.45: (6,00) Njuport (4,00) Brajton (1,50)

Ponedeljak

21.00: (7,50) Stokport (4,50) Vest Hem (1,38)

**kvote su podložne promenama