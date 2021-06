Otkako je Đoan Laporta stupio na funkciju predsednika Barselone, prioritet mu je bio produženje ugovora sa Leom Mesijem, simbolom Blaugrane. Prva Laportina ideja bila je da Argentinac potpiše novi ugovor sa Barselonom 24. juna. Pala je u vodu, pa je Laporta zacrtao sebi da mu Mesi bude najlepši rođendanski poklon i stavi autogram 29. jula. Želja mu se nije ispunila.

Do isteka aktuelnog ugovora više se ne broje dani, već sati. Leu Mesiju ugovor sa Barselonom ističe u ponoć i 1. jula će postati slobodan igrač, a do produžetka saradnje će teško doći pre no što se Barselonina ‘desetka’ vrati sa Kopa Amerika. Obećao se jedan od najboljih fudbalera sveta Barseloni, produžiće ugovor sa Kataloncima po formuli (1+1 godina), ali do ozvaničenja neće doći dok se ne utanače svi detalji.

Postoji konsenzus oko većine tačaka, ali se Barselona i Leo Mesi i dalje mimoilaze oko pitanja finansijske prirode, koji će se precizirati u narednim danima. Ili bolje rečeno po povratku Argentinca sa Kopa Amerika, jer Leo Mesi hoće da bude maksimalno fokusiran na reprezentaciju i pokoravanje Zelenog kontinenta. Razlike nisu nepremostive, ali ugovor nije zapečaćen. i u Barseloni neće biti mirni sve dok Argentinac ne bude parafirao.

Na sve načine je Đoan Laporta pokušao da ubrza ozvaničenje. Ne samo jer bi Mesijev ostanak na Nou Kampu privukao još neka pojačanja, već i iz razloga jer trenutna situacija utiče i na sprovođenje sponzorskih ugovora. Najki je pre nekoliko dana predstavio novi dres Blaugrane za novu sezonu, Ali, u kampanju nisu mogli da uključe Lea Mesija… A sponzorstvo ne vredi jednako sa i bez Mesijem u timu. Zbog toga se u Barseloni krčkaju na tihoj vatri.

“Pomoglo bi nam kada bi Leo rekao ‘da’ čim pre je moguće. Njegov potpis bi doprineo ubrzanju nekih operacija za koje smo spremni”, rekao je Đoan Laporta.

Volja Barselone da dođe do obnove ugovora sa Argentincem nikada nije bila sporna, a stav Mesija po tom pitanju promenio se u pozitivnom smeru od trenutka kada je sada već bivši predsednik Đosep Marija Bartomeu napustio klub. Ipak, Leo Mesi će, verovatno, četvrtfinalni meč Kopa Amerika protiv Ekvadora (3. jul) odigrati kao slobodan igrač iako je na istim talasnim dužinama sa Đoanom Laportom i blizu su rukovanja. Posle 7.478 dana Barselona i Leo Mesi neće biti deo istog tima. Privremeno.

Argentinac je prvi ugovor sa Blaugranom potpisao 8. januara 2001, debitovao je tri godine kasnije protiv Espanjola. Ugovor koji mu ističe u ponoć potpisao je pre četiri godine, a dok ne stavi ponovo autogram, kojim bi ostao vezan za Nou Kamp, u Barseloni će nestrpljivo pocupkivati.