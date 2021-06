Pre nekoliko dana mediji u Španiji objavili su da navijači Barselone mogu da odahnu jer je Lionel Mesi definitivno prelomio i odlučio da potpiše novi ugovor. Tada je navedeno kako će zbog "peglanja papira" jedan od najboljih fudbalera svih vremena po specijalnoj formuli produžiti vernost Kataloncima (1+1 godina), što bi trebalo da rastereti budžet i olakša "prođu" kod strogih finansijskih kontrolora La lige.

Znalo se i tada da će ozvaničenje velikog posla morati da popričeka, ali postojala je određena nada da bi do kraja meseca moglo da dođe do otvaranja šampanjca. Ispostavlja se, ipak, da će Leo Mesi neko vreme vreme biti slobodan igrač.

Ako ćemo precizno, do isteka aktuelnog ugovora ostalo je još tri dana. U ponoć 30. juna on će biti slobodan agent. Daleko od toga da se pojavio novi crv sumnje, jer otkako je Serhio Aguero, njegov kum i najbolji prijatelj stigao na Kamp Nou, pala je verovatno najveća garancija da Leo ostaje, ali činjenice su činjenice. A one u ovom momentu kažu da je Mesi za 72 sata van ugovora sa Barsom.

Podatak koji ne mora ništa da znači i verovatno ništa neće promeniti u načelnom dogovoru koji je klub postigao sa Argentincem, međutim Đoan Laporta na sve načine pokušava da u naredna 24 sata osigura ozvaničenje nastavka saradnje.

Zbog malera, sigurnosti ili nečeg trećeg - manje je važno. U svakom slučaju, prvi čovek Barse još pre nekoliko dana ušao je u trku s vremenom. Njegova prva ideja bila je da official osvane na društvenim mrežama 24. juna, na dan kad je Leo rođen. Nije bilo realno. Potom je zacrtao sebi da to bude 29. jun, na dan sopstvenog rođendana, pošto je više puta ponavljao kako bi mu to bio najlepši poklon. Za ovako nešto ima još 24 sata, ali ozbiljnih naznaka da bi to zaista moglo da se dogodi za sada nema.

Lionel Mesi nalazi se na Kopa Amerika gde s Argentinom juri prvi veliki reprezentativni trofej u karijeri. Ocene su da iz tog razloga želi da bude potpuno fokusiran na nacionalni tim i ono što ga čeka.

Dakle, Laporta će po svoj prilici morati da se pomiri s tim da će Leo na nekoliko dana biti slobodan igrač...