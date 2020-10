Jedan od ljubimaca navijača Crvene zvezde prethodnih sezona i jedan od kvalitetnijih stranih igrača koji su se našli u našem fudbalu poslednjih godina, Damjan le Talek napustio je Beograd 2018. i vratio se u domovinu gde i dalje nastupa za Monpelje.

"Ovde se sve zna, pošto je PSŽ neuhvatljiv, ali i njih smo uspeli da pobedimo. I tada shvatite da je sve moguće. Inače, Nejmar je zapravo baš fin momak iako svi pričaju suprotno. I kada me udari, posle priđe i pita kako sam, izvini se. A kada sam ja njega faulirao, potpuno je normalno reagovao. Po meni, momak na mestu", počeo je priču nekadašnji stanovnik Beograda za sport24.ru.

Fudbalski nomad, čovek koji je igrao u pet evropskih zemalja, ali nikada nije nastupao za jednu, sada bi mogao da obuče ruski dres.Naime, njegov surpuga je Ruskinja i nedavno je uspeo da se izbori za pasoš najveće zemlje sveta, koji mu, kako sam kaže, mnogo znači. Te možda čak i zaigra za drugu domovinu.

„Bio je to veoma komplikovan proces, stalno sam morao da dolazim u Moskvu, sakupio sam stotine dokumenata... Potom sam morao da polažem ispit iz ruskog, gramatike i govora i to se sve snima. Brinuo sam se, bilo je teško, ali sam uspeo. Trebao mi je ovaj pasoš uglavnom zbog porodice, pošto sada ne moram stalno da vadim vize. A s obzirom da stalno dolazim u Moskvu, kada god mi obaveze dozvole, to mi je stvaralo velike probleme. Ovde su mnogi mislili da uzimam pasoš da bih igrao za rusku reprezentaciju, no to nije tako. Ali kada su me novinari pitali da li bih zaigrao za Zbornaju rekao sam – Zašto da ne?! Nikada nisam igrao za mladi i A tim Francuske, a i pravila su se promenila pa je sada moguće nakon tri godine promeniti reprezentaciju. Ovde je jedini problem to što poslednjih pet godina nisam živeo u Rusiji, mada sam stalno dolazio. Videćemo kako će se situacija završiti. Baš me interesuje!“, otkrio je Francuz

Le Talek je kao mlad igrač mnogo obećavao, te su se za njegove usluge raspitivali mnogi klubovi, a najkonretniji su bili Milioneri iz Dormunda koje je tada vodio Jirgen Klop.

„Kada sam bio mladi reprezentativac, tražila me je Valensija, čak je sve dogovoreno, ali ni do dan-danas ne znam zašto je transfer propao. Srećom odmah se pojavila Borusija i odmah sam pristao. Nikada neći zaboraviti debi protiv Bohuma pred 70.000 navijača!“, prisetio se 30-godišnjak iz predgrađa Pariza, „Jirgen je isti u životu, kao i pred kamerama, on to ne radi zbog TV publike. Pre treninga se stalno smeje, šali, pita igrače kako im je porodica... Kada je neko povređen, tu je da ga okuraži, ali čim krene trening osmeh nestaje i onda kreće da cedi igrače do poslednje kapi znoja. Posle treninga, na kome smo svi uvek davali 200 posto, krenule bi šale i priča sa Klopom. To je jedinstven trener, najbolji sa kojim sam sarađivao.“

Nakon sigurnosti Bundeslige, Le Talek se odlučio da pronađe novu sredinu pošto u Borusiji nije dobijao dovoljno prilike. Sledeća stanica je bila nestabilna Ukrajina.

„Prešao sam iz jednog od top evropskih klubova u Hoverlu samo da bih dobio priliku da igram. Uslovi naravno očajni, iako sama liga uopšte nije loša, a onda je počeo i građanski rat. Brzo sam shvatio da je vreme da menjam sredinu. Otišao sam, a Hoverla mi je ostala dužna sedmomesečne plate. Ali nije ni važno, pošto je to bilo dobro iskustvo, a i vratio sam se na teren. Potom sam prešao u Rusiju, Mordoviju gde me je pozvao trener Juri Sjemin, a tamo sam upoznao i sadašnju suprugu Kristinu."

Le Talek u duelu sa Nejmarom ©AFP





Posle „majčice Rusije“ usledila je selidba na Balkan koji je ostavio jak utisak na njega. Le Talek, očigledno u želji da pokaže očiglednu ljubav prema Beogradu i Srbiji, malo je i preterao u „hvaljenju“ ovdašnjeg fudbala i navijača. Ne treba mu, naravno zameriti. Šta više.

„Nikada nisam imao problema sa navijačima u Srbiji, baš suprotno! U Crvenoj zvezdi sam se osećao kao da igram za Real Madrid, ceo grad me je znao. Stalno su me slikali, tražili autograme, a uvek bi mi poželeli sreću. Čini mi se da se svi Srbi vole fudbal. Na dan gradskog derbija Beograd bi jednostavno zamro, sve bi se zatvorilo i niko nije išao na posao. A ono što se dešava na stadionu je teško opisati. Samo ću da kažem da je atmosfera na stadionu Zvezde bolja i moćnija nego u Dortmundu!“

Igrajući za Zvezdu, Le Talek je u nekoliko navrata igrao protiv Partizana Marka Nikolića. Mladi srpski trener nedavno je preuzeo moskovsku Lokomotivu, što su navijači tamo dočekali na nož. Francuz ih smiruje verujući da je u pitanju vrhunski struičnjak.

"Da, znam Nikolića iz Partizana, čak smo se sreli nedavno ovde na kafi. Videćete da je u pitanju odličan trener! Uvek je bilo teško igrati protiv njegovog Partizana, pre svega taktički. Apsolutno sam uveren da će Lokomotiva odlično igrati u Ligi šampiona pošto Marko zna kako da vodi velike timove, kako da im iscedi maksimum. Siguran sam da će za nekoliko godina smatrati jednim od najboljih trenera. Lokomotiva je napravila pravi izbor."

Nije više tajna da ga je tražio jedan ruski klub i deluje da će se Le Talekovi opet obresti u Moksvi:

„Pisalo se da me traži Dinamo, ali to nije tačno. Ime kluba neću otkriti, ali Monpelje je upoznat sa time i videćemo kako će se završiti“, zagonetan je za kraj Damijan Le Talek."