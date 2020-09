Džejms Tarkovski je preskup, s Sent Etjenom nemoguće je pronaći dogovor za Veslija Fofanu, Lester okreće novi list i napada treću opciju na štoperu - Manuela Akanđija.

Brendan Rodžers je još pre nekoliko sedmica izjavio da su mu potrebna pojačanja praktično u svim linijama tima, a štopersko mesto je trenutno goruće za Lisice. Zbog toga su Lisice spremne da se upuste u pregovore s Dortmundom oko švajcarskog reprezentativca. Doduše, biće to ozbiljan izazov čak i za Lester, iz više razloga...

Prvo, Manuel Akanđi je kod Lusijena Favra standardni prvotimac i na početku nove sezone odigrao je svih 270 minuta. Drugo, Dortmund ne namerava da se Akanđija oslobodi tako lako, što znači da bi Lester morao baš da se otvori da bi dobio potpis momka s nigerijskim korenima. A to je u novcu bar 30.000.000 evra, navode ostrvski mediji.

Jednostavno, ni Dortmund ne želi za džabe da izgubi pouzdanog defanzivca koga su povrede malo usporavale prethodnih meseci, ne kada do kraja prelaznog roka ostaje još sedam dana. U slučaju da Dortmund zaista uđe u pregovore sa Lisicama, moraće paralelno da traži rešenje na štoperu, što na Vestfalenu nije ni planirano ovog leta.

Lester ima sve manje vrata na koja može da pokuca, jer su jednostavno cene otišle jako visoko uprkos ekonomskoj krizi. Barnli za Džejmsa Tarkovskog traži 50.000.000 evra, što Lester ni Vest Hem ne žele da plate, dok je s Veslijem Fofanom nastala prava pometnja. Sent Etjen mu na sve načine minira transfer u Lester zbog toga što je javno govorio o tome kako mu je Lester ponudio novac kakav nikada neće dobiti u francuskom klubu i da želi da ide po svaku cenu na King Pauer stadion. To se ljudima u Sent Etjenu nimalo nije dopalo, pa su mu opstruirali transfer, uprkos njegovom dogovoru s Lisicama. U međuvremenu se pojavio Vest Hem koji je čak dao bolju ponudu od Lestera tešku 25.000.000 evra i 11.000.000 na ime bonusa, dok je odnedavno u igri i Milan.

