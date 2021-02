Vezni red Liverpula sa kojim je Jirgen Klop prošle sezone uzeo titulu čini kombinacija radnika, orača travnate podloge i taktički oštroumnih fudbalera. Dodao je Nemac leta 2020. i Tijaga Alkantaru s ciljem da se finalni produkt dosoli novom dozom tehničke potkovanosti.

Povežimo sve kvalitete centralne linije Redsa i dobićemo Lesterovog Jurija Tilemansa. Pandan Liverpulovog veznog reda u malom.

Pre oko osam meseci, neposredno pre nego što je od 30. kola nastavljeno prošlosezonsko nadmetanje u Premijer ligi, Tilemans je pričao o Brendanu Rodžersu i načinu na koji trener Lestera radi sa njim.

“Nije promenio moj stil, ali konstantno pokušava da me utiče na mene i pogura me do vrhunskog nivoa. Stalno se trudi da oplemeni moje kvalitete i kroz samu igru kao i kroz karakter. Trudim se da razmišljam kao trener, da mislim o taktici”, objasnio je Belgijanac.

Već neko vreme uz Džejmia Vardija i Kaspera Šmajhela, uprkos godinama kojih je svega 23, jedan je od onih čija se reč u svlačionici najglasnije čuje, odnosno kojem kormilar Lisica ispriča sve ono što na terenu tokom utakmice treba da razdeli saigračima. Zato ga Rodžers jednog dana vidi i kao uspešnog stručnjaka.

"Ima 23 godine, ali kada ga gledate ubeđeni ste da mu je bar 28, ili 29. Poseduje divan fudbalski mozak. Imam ogromno poverenje u njega – taktički je izuzetno jak, tehnika mu dozvoljava da igra brzo i uvek ima ideju šta sa loptom”, hvali svog pulena Rodžers.

Uticaj se i te kako oseća jer se u svojoj trećoj sezoni u Premijer ligi nalazi pri vrhu u većini statističkih parametara kada je reč o veznim fudbalerima. Drugi po broju povraćenih poseda (175) i spred je jedinom Totenhemov Pjer-Emil Hojbjerg sa četiri više. U prvih pet su još Džejms Vord-Praus, Iv Bisuma i Deklan Rajs, ali jedino vezista Sutemptona može da mu parira po golovima i asistencijama. Belgijanac je pogađao u pet navrata uz dve asistencije i već je nadamšio lični rekord po broju golova u jednoj sezoni engleske elite.

Među pet najboljih veznih fudbalera je i u kategorijama kontakata sa loptom i pasova u protivničkoj trećini terena, kao i dodavanjima u prostor. Dakle, jak na lopti, sa opasnim udarcem iz daljine, osećajem za kreaciju, podjednako kvalitetnim kratkim pasevima i dugim loptama, ozbiljan trkač. Da ume i uklizavanjima da uništava potencijalno ozbiljne napade rivala videlo se protiv Vulverhemptona pre pet dana u Premijer ligi. Zaustavio je Adamu Traorea u opasnom naletu. Da je Španac prošao, utakmica možda ne bi bila završena bez pogotka.

“Morate biti svestrani, to je nešto što zahteva moderni fudbal. Tehnički jako potkovani, morate znati da uđete u šesnaesterac i pogodite metu, da nameštate golove, ali i da posedujete fizičku čvrstinu za duel igru sa rivalom. Trčanje je takođe važno zbog presinga. Mislim da su dve ključne stvari na kojima sam radio poslednjih godina moj trkački kapacitet i fizička snaga”, ispričao je Tilemans.

(Reuters)

Naravno, morao je da radi na onome što mu je nedostajalo. Sa tehničkim elementima nikada nije imao problema. Usavršavao ih je u Anderlehtovoj fudbalskoj akademiji – pas, kontrola lopte, udarac, igra sa obe noge. Da je vrhunski odradio domaći na temu fizikacija i brzine počelo je da se pokazuje već u prvoj sezoni u grotlu izrazito zahtevnog ostrvskog fudbala. Danas prosto ne znate da li bi više trebalo da vas plaši šteta koju može da vam nanese u napadu, ili kada od centra igrališta krećete ka golu Šmajhela.

“Dosta sam pričao sa njim i ubedio ga da mora da odgovori fizičkim izazovima Premijer lige kako bi njegovi kvaliteti bili još izraženiji. Radio je na sebi, prilagodio se brzini igre i vidite kako sada izgleda njegov fudbal. Senzacionalno.”, izvlači najbolje iz jednog od svojim miljenika Brendan Rodžers.

Kada je sa 16 godina postao četvrti najmlađi debitant u istoriji Župiler Pro lige i kada je stekao epitet najmlađeg belgijskog debitanta u Ligi šampiona bilo je jasno da bi uz prave razvojne okolnosti mogao da postane bitan faktor na evropskoj fudbalskoj sceni u narednoj deceniji. Deluje da je uhvatio idealan pravac na King Paeur Stadionu. Bila je to njegova oaza spasa posle ne tako blistave dve sezone u Monaku (65 utakmica, šest golova, tri asistencije).

"Pravo je uživanje raditi sa njim, postao je neverovatno bitan igrač za naš tim. Mogu da kažem da stoji rame uz rame sa veznim igračima top klase i da može samo dodatno da napreduje. Neverovatan je profesionalac. Vodi svoj život u skladu sa ambicijom da bude još bolji. Posvećen je porodici, isključivo njoj i fudbalu”, ispričao je Brendan Rodžers.

Lester ga je doveo na pozajmicu januara 2019. godine, a šest meseci kasnije, prezadovoljan viđenim učinio rekorderom kluba – plaćen je 45.000.000 evra. Osnovna statistika za sada broji 88 utakmica, 14 golova i 17 asistencija. Poslednja u nizu došla je u FA kupu protiv Brentforda. Još jednom je demonstrirao oštroumnost, brzinu donošenja odluka podigavši loptu za Kelečija Ihenaća koji je nadvisi odbranu rivala.

Zašto smo ga na početku teksta uporedili sa Liverpulom. Zato što će već sutra na domaćem terenu voditi bitke na sredini sa Đinijem Vajnaldumom, Džordanom Hendersonom, Tijagom Alkantarom ili nekim četvrtim. I imaće priliku da demonstrira sve ono zbog čega će Lester u budućnosti imati problem da ga zadrži. Bar do narednog prelaznog roka, interesenti će morati ljubomorno da gledaju.

