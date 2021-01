Mali kvare planove velikima. I ne posustaju. Lester i Everton kost su u grlu najvećima na Ostrvu, uplivali su u bitku za Ligu šampiona, a kako sada stvari stoje - i za titulu. Počelo je kao lepa priča, simpatična, očekivalo se da za Everon bude kratkog daha, ali nije. Istrajali su.

Lisice odavno više nisu iznenađenje. One su svoje čudo uklesale u istoriju Premijer lige. Kod njih se može govoriti o kontinuitetu, a o njima u superlativima. Džejmi Vardi i njegova banda sa potpisom Brendana Rodžersa preti da opet zaludi Ostrvo. Biju bitke za titulu, ravnopravni su sa mančesterskim rivalima i munjevitom transformacijom režu protivničke odbrane. Bez poraza su Lisice od sredine decembra, a upravo im je poslednji poraz naneo Ančelotijev Everton.

Karamele su sa dve strele ulovile Lisice. Ne u Šervudskoj šumi, već na King Pauer stadionu. Nije Džejmi Vardi izašao kao pobednik poput Robina Huda u sinhronizovanom crtanom filmu. Karamele su nadmudrile Lisice, a dva hica vredna tri boda ispalili su Rišarlison i Holgejt. I od tog časa kreće Lesterova pesma. Šest utakmica bez poraza i dve preskočene stepenice u FA kupu. Junuar je bio mesec pobeda – pet utakmica i pet trijumfa, čeka se šesta da se zatvori jedan krug i naplati kamata.

Everton, Vest Hem, Aston Vila i Sautempton. Poker asova koji su začarali Ostrvo i mnoge velikane načinili malim. Uzimane su mere favoritima i preuzimala liderska pozicija. Karamele Karla Ančelotija imale su start iz snova, drastičan pad forme i novi uspon. Na Gudisonu se ponovo igra dobar fudbal, a krize možda ne bi ni bilo da se nije utišao glavni Italijanov top – Kalvert Luin. Stao je na brojci od 11 golova, a na istoj koti nalazi se Lesterova najnamazanija lija – Džejmi Vardi.

Ipak, Lisice za susret sa Karamelama na Gudisonu neće moći da računaju na glavnu napadačku opciju. Biće uskraćene za Džejmija Vardija, koji je podvrgnut operaciji i odsustvovaće nekoliko nedelja. Upravo to bi moglo da bude presudno za ovaj meč, ali i kada je u pitanju Lesterova bitka za titulu. Za razliku od Brendana Rodžersa, italijanskom strategu stigle su pozitivne vesti. Lukas Dinj vraća se u sastav.

Ni Lester, ni Everton nisu imali problema da se domognu osmine finala FA kupa. Utakmice sa Brentfordom za Lisice, odnosno Šefild Venzdejom za Karamele, bile su uvertira za derbi meč 20. kola Premijer lige. Karlo Ančeloti svestan je da njegove momke očekuje izuzetno težak meč na Gudison parku I da će se u dobroj meri razlikovati od okršaja sa Šefildom u FA kupu.

„Dobro smo započeli ovaj deo sezone. Igramo dobar fudbal. Bio je to dobar rezultat protiv Šefild Venzdeja. Sad imamo drugačiji meč, mnogo teži. To je važan test za nas. Lester je jedan od najboljih timova u Premijer ligi i dobro se sećamo poslednje utakmice koju smo igrali protiv njih. Mislim da je to bila naša najbolja utakmica koju smo odigrali ove sezone. Iz tog razloga verujemo u sebe“, zaključio je Karlo Ančeloti.

Ogroman gubitak, praktično nenadoknadiv za Lester, jeste neigranje Džejmija Vardija, a njegovo mesto mogao bi da zauzme zauzeti Ihenačo. Još jedna opcija o kojoj razmišlja Brendan Rodžers je da gurne Ajoze Pereza u sam špic.

„Rekao sam to već mnogo puta, odabir startnih 11 je najteži posao, posebno kada imate vrhunske profesionalce i zahvalan sam što su se vratili posle svih povreda koje smo imali i da su mi na raspolaganju. Svi oni znaju da su Lesteru potrebni. Istih 11 neće igrati u svakoj pojedinačnoj utakmici od sada do kraja sezone. Igrači poštuju timski duh“, rekao je Brendan Rodžers.

Karamele su dobile prethodna dva ligaška okršaja protiv Lestera, a ukoliko slave i večeras, povezaće tri trijumfa prvi put od 1980. godine. Podatak koji zabrinjava Brendana Rodžersa pred gostovanje na Gudisonu je da su Lisice u Liverpulu savladale Karamele samo dva puta u prethodnih 14 susreta. Ali to ne mora nužno da znači zlo. Everton je oba puta tukao Lester u šampionskoj sezoni Lisica. Mirne duše bi tim sa King Pauer stadiona prepustio pobedu domaćinu kada bi znao da će se tradicija nastaviti.

PREMIJER LIGA - 20. KOLO

Utorak

Kristal Palas - Vest Hem 2:3 (1:2)

/Zaha 3, Batčuai 90+7 - Souček 9, 25, Doson 65/

Njukasl - Lids 1:2 (0:1)

/Almiron 57 - Rafinja 17, Harison 61/

Sautempton - Arsenal 1:3 (1:2)

/Armstrong 3 - Pepe 8, Saka 39, Lakazet 72/

VBA - Mančester siti 0:5 (0:4)

/Gundogan 6, 30, Kanselo 20, Marez 45+2, Sterling 57/

Sreda

19.00: (3,60) Barnli (3,35) Aston Vila (2,10)

19.00: (1,67) Čelsi (3,70) Vulverhempton (5,40)

20.30: (2,15) Brajton (3,10) Fulam (3,80)

21.15: (2,75) Everton (3,05) Lester (2,75)

21.15: (1,30) Mančester Junajted (5,20) Šefild Junajted (11,0)

Četvrtak

21.00: (3,05) Totenhem (3,35) Liverpul (2,35)

*** kvote su podložne promenama