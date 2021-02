Kada je Nemačka doživela slom na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. kada nije prošla grupu, kola su se slomila na grupi igrača. Među njima je bio i Tomas Miler, koji od tada više nije dobijao pozive za reprezentaciju.

Ali Bajernov univerzalac u poslednjih godinu i kusur igra u životnoj formi. Kada su ga svi otpisali, uključujući i prethodnog trenera Nika Kovača, rodio se neki revolt poput vulkana u Mileru i počeo je da igra bolje nego ikada ranije.

Na sve to selektor Joakim Lev nije mogao da ostane ni gluv ni slep. Kako piše Bild, strateg Pancera se lomi oko toga da pošalje poziv Mileru da se vrati u državni tim. Navodno, neće biti poziva za martovske mečeve protiv Islanda, Rumunije i Severne Makedonije, već ako as Bajerna bude nastavio da igra kao do sada, pod zastavu bi mogao da stane u maju.

A to bi značilo da bi bio deo reprezentacije koja će igrati na Evropskom prvenstvu ovog leta.

„Ja nisam podneo ostavku na mesto u timu Nemačke“, rekao je nedavno Tomas Miler kada su ga „čačnuli“ na temu reprezentacije.

On je ove sezone nezamenjiv u startnoj postavi Bavaraca. Na 31 odigranoj utakmici na svim frontovima Miler je postigao 13, a asistirao za 14 golova.

Njemu se igra ponovo u dresu Nemačke, ostaje još da Lev proguta svoju sujetu.