Levadija osušila Floru i ispred nosa joj podigla šampionski pehar

Celu sezonu je Flora jurila Levadiju na tabeli estonskog prvenstva i najzad je uhvatila!

Došlo je poslednje kolo šampionata i situacija kao nacrtana za zeleno-bele, partizanovog rivala u grupi Lige Konferencije. Pred završnih 90 minuta sezone Levadija je imala bod više od Flore, ali se poslednja utakmica igrala na Sportland areni, gde su Vasiljev, Sapinen i ekipa domaćini.

Ali, ni to nije vredelo. Pobeda nad Partizanom nije baš toliko podigla Floru da bi mogla da napravi veleobrt u “minut do 12”. Levadija je opravdala činjenicu da je bolji tim, koji je cele sezone bio lider i kao gost je osvojila bod (2:2), s tim što joj je pobeda izmakla u poslednjem minutu. Ali i to je bilo dovoljno da osvoji nivu, desetu titulu prvaka Estonije. Prvu od 2014.

Ime koje će skandirati navijači novog prvaka je Robert Kirs. Napadač od 27 leta, koji je celu karijeru proveo po estonskim klubovima, postigao je oba gola i direktno doneo krunu Levadiji.

Rovovska borba je vođena sve do 34. minuta, kada je Kirs na asistenciju srpskog internacionalca Marka Putinčanina doveo goste do vođstva. Ipak, u poslednjem minutu prvog dela Ojama je izjednačio i najavio žestoku borbu u nastavku.

Uzalud je bio pritisak Flore, jer je Levadija prva došla do gola i u drugom delu. Ponovo je motivisani Kirs bio precizan, posle čega je delovalo da su sve dileme oko pobednika i šampiona rešene. A, onda je Petson dobio crveni karton, ostavio goste sa igračem manje i dao šansu zeleno-belima da napravi veliki pritisak, da krenu na sve ili ništa u poslednjih dvadesetak minuta.

I odolela je Levadija sve do poslednjeg minuta, kada je Kalaste, čovek “zaslužan” za tešku povredu Lazara Markovića, uspeo da izjednači, ali već su to bili završni trenuci sudijske nadoknade i čim su gosti krenuli s centra, sudija je odsvirao kraj.

ESTONIJA 1 – 32. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

Flora – Levadija 2:2 (1:1)

/Ojama 45, Kalaste 94 – Kirs 34, 53/