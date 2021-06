Sa punim koferom briga Paulo Souza i Poljaci idu na Evropsko prvenstvo. Nije dobro. Ubedljivo na terenu, neubedljivo na semaforu. Nikome u Poljskoj nije milo što na veliko takmičenje kreću bez pobede u dve kontrolne utakmice. Ako je u neku ruku remi sa Rusijom i bio ohrabrujuć, jer je Zbornaja komanda učesnik kontinentalne smotre, onda zbog remija sa Islanđanima u Gdanjsku treba da se stavi prst na čelo – 2:2 (1:1).

Islandska flota poharala je Poznanj, a Robert Levandovski se izgubio u tmini ostrvske pećine. U dresu minhenskog Bajerna strah i trepet na Starom kontinentu, ali pred islandskim gorostasima posle kraćeg odmora manji od makovog zrna. Malo je nedostajalo Islanđanima da se na ostrvo vrate trijumfalno, ali su se prerano opustili.

Dominirali su Poljaci terenom, stvarali su šanse pred golom rivala, ali se nisu proslavili realizacijom istih. Kod Islanda se druga pesma pevala. Povukli su se Vikinzi, koji su bili najprijatnije iznenađenje Evropskog prvenstva u Francuskoj, mudro su čekali prekide i svoje specijale. Nisu se trudili da se nadmeću sa Poljacima, znali su gde mogu da traže priliku.

Sve do same završnice, Island je uputio samo dva udarca u okvir gola. Dva koja su i završila u mreži. A oba su se izrodila iz prekida. Izveo je levi bek Torarinson korner, ubacio je na prvu stativu. Lopta je uz dosta sreće prošla do Alberta Gudmundsona, a krilo islandskog tima je iz neposredne blizine ćušnulo loptu u mrežu i naterao Vojćeha Ščensnog da prvi put pređe preko gol-linije da bi izvadio loptu iz mreže.

Kada je Pjotr Zjelinski poravnao rezultat, delovalo je da se pali mašina Paula Souze i da je sve pre toga bilo samo zagrevanje. Ali, novi prekid početkom nastavka ponovo je ohladio Poljake. Kao da ništa nisu naučili iz prethodnog. Tromi su bili Poljaci u kaznenom prostoru, kao da su čekali da neko drugi očisti iz njihovog kaznenog prostora. U gužvi se snašao Ingi Bjarnason, izmigoljio se svima i zakucao loptu u gol.

Bio je Island nadomak trijumfa, a čast Poljske u Gdanjsku sačuvao je Karol Sviderski. Promešao je Kasper Kozlovski čuvara, zavrnuo je loptu u srce kaznenog, a Sviderski se namestio i pogodio kontra ugao.





PRIJATELJSKE UTAKMICE

Utorak

Poljska Island 2:2 (1:1)

Zjelinski 34, Sviderski 88 - Gudmundson 26, Bjarnason 47/

Gambija - Togo (u toku)

20.00: (2,35) Mađarska (2,90) Republika Irska (2,90)

20.15: (1,75) Češka (3,45) Albanija (5,20)

21.00: (1,90) Maroko (3,40) Gana (4,30)

21.00: (1,52) Senegal (3,80) Zelenortska Ostrva (7,75)

21.10: (1,10) Francuska (10,0) Bugarska (23,0)

***Kvote su podložne promenama