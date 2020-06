Lids je drugo ime za "baksuzluk": Fenjeraš Luton odneo bod sa Eland Rouda (VIDEO)

Kako oterati ovaj baksuzluk sa Eland Rouda? U Lidsu bi verovatno dali milione da saznaju način na koji se to može učiniti. Nakon sjajne pobede nad Fulamom u prošlom kolu ekipa Marsela Bjelse je uspela da odigra nerešeno na svom terenu sa poslednjeplasiranim Lutonom, pa umesto osam, ima samo šest bodova više od trećeplasiranog Brentforda - 1:1 (0:0).

Domaćin je večeras na svom terenu prezentovao pravu reviju promašaja, nije iskoristio brojne ukazane prilike, a sa druge strane je uspeo da primi gol iz jednog od ukupno dva protivnička šuta u njegov gol. Da situacija bude još gora, Lids je primio gol iz "jeftinog" kontranapada u 50. minutu. Gosti su se praktično iz tri dodavanja našli pred golom domaćina, a onda je sjajan udarac uputio Hari Kornik.

Iako se sve vreme mučio, Lids je relativno brzo stigao do izjednačenja. To je u 63. minutu uspeo da uradi Stujart Dalas, nakon pravovremenog dodavanja Alioskog. Ipak, nakon toga je mreža Simona Sluge ponovo bila začarana i tako je ostalo do kraja utakmice.

Lutonu bi ovaj bod mogao da bude dragocen u borbi za opstanak. Iako je fenjeraš, satav Netana Džejmsa igra vrlo dobro u ovom delu sezone i u poslednih devet kola doživeo je samo jedan poraz.

Fulam je pokazao da ume da igra i bez Aleksandra Mitrovića, pošto je večeras posle preokreta savladao Kvins Park Rendžers u gostima (2:1).

Domaćin je vodio golom Hagila od prvog minuta, Arter je izjednačio u 21, a konačan rezultat je postavio Sajrus Kristi u 75. minutu. Ekipa Skota Parkera se približila drugoplasiranom Vest Bromu na četiri boda zaostatka, ali sa utakmicom više.

ČEMPIONŠIP - 40. KOLO:

Luds - Luton 1:1 (0:0)

/Dalas 63 - Kornik 50/

Vigan - Sotuk 3:0 (1:0)

/Batlend 40ag, Nejsmit 65, 68/

KPR - Fulam 1:2 (1:1)

/Hagil 1 - Arter 21, Kristi 75/

Barnsli - Blekburn 2:0 (0:0)

/Čaplin 58, Braun 76/

Kardif - Čarlton 0:0

Reding - Brentford 0:3 (0:1)

/Mbeumo 23, Da Silva 64, Valensija 90/

Milvol - Svonsi 1:1 (1:0)

/Benet 21 - Bjalkovski 66ag/

Sreda:

18.00 (2,70) Preston (3,10) Derbi (2,75)

19.00 (2,60) Birmingem (3,10) Hadersfild (2,85)

19.00 (2,05) Notingem Forest (3,40) Bristol (3,70)

20.45 (3,80) Šefild Venzdej (3,45) VBA (2,00)

Četvrtak:

18.00 (3,25) Hal (3,20) Midlzbro (2,30)