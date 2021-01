Lids je bio nacrtan kao rival koji po svim parametrima odgovara ubitačnoj kontri na kojoj se zasniva igra Lestera. Postojao je samo jedan problem. Nije bilo Džejmija Vardija, a nedostatak njegove brzine i hladnokrvne završnice ni Džejms Medison, niti Harvi Barns nisu uspeli da prikriju, iako su u 15. minutu nagovestili da su za to sposobni. U drugom poluvremenu puleni Marsela Bijelse upali su u svoje karakteristično stanje napadačkog transa i na krilima Patrika Bamforda se revanširali favoritu za ubedljiv poraz iz prvog dela sezone - 1:3.

Sve ono što smo od njih očekivali, to su nam i ponudili Lester i Lids. U prvom poluvremenu. U drugom je uglavnom Lids diktirao tempo pred protivničkim golom i na kraju primorao Lester na šesti poraz ove sezone, peti kod kuće!

Samo su tokom prvih nekoliko minuta brzina i agilnost ostali u senci grešaka u dodavanju na obe strane, ali kako je broj netačnih dodavanja opadao tako su napadački potencijali sve više dolazili do izražaja. Do prve kulminacije u 15. minutu. Harvi Barns se sa centra igrališta ustremio ka šesnaestercu Lidsa, odigrao dupli pas sa Džejmsom Medisonom, a onda snalažljivo poslao loptu u nebranjeni dalji ugao. Nije stigao krilni napadač Lestera pošteno ni da proslavi sedmi ligaški pogodak u sezoni, a Jorkširci su izjednačili.

Ne može se ceo gol staviti na dušu Medisona, ali njegov pas je presečen nadomak protivničke trećine. Epilog je dug trk Ejlinga sa loptom, pas Patrika Bamforda, udarac Stjuarta Dalasa u istom maniru i lopta u maloj mreži Šmajhelovog gola. U poretku defanzivaca golgetera samo Kurt Zuma ima isti broj pogodaka kao i Dalas, ukupno četiri.

Mnogima koji su gledali utakmicu, ili bar prvo poluvreme ostalo je nejasno kako nije pao još neki gol do odlaska na odmor. Posle konsultacije sa kolegama u VAR sobi glavni sudija Kris Kavana poništio je po gol na obe strane. Prvo Ajozeu Perezu, zatim i Mateušu Klihu - oba opravdano, zbog nedozvoljene pozicije. U poluvremena ipak je ekipa Marsela Bijelse bila nešto opasnija, a zbog nekoliko kvalitetnih intervencija Kasper Šmajhel se profilisao kao prvo ime susreta.

Međutim potezom iz 72. minuta auru najkorisnijeg pojedinca susreta okitio se Patrik Bamford. Čitavu karijeru Bamforda bije glas da je špic koji će promašiti sijaset prilika pre nego što postigne gol. Ali završnica posle majstorske asistencije Rafinje bila je toliko savršena da je pravo uživanje gledati je iznova i iznova.

Nedugo zatim Perez je zasmetao Evansu da izjednači rezultat, a Lids to kaznio desetak minuta kasnije. Receptom karakterističnim upravo za Lester. Sevnula je jedna od lepših kontri dosadašnjeg toka sezone koju je otvorio Dalas, a u samoj završnici Bamford je bio nesebičan omogućivši Herisonu da baci domaćina na kolena.

Lester je do večeras imao sedam pobeda iz osam utakmica kada je raspolagao manjim posedom lopte od rivala, ali ga je Lids i u takvim okolnostima nadirao i ukrotio. Uz to Lisice su prvi put ove sezone izgubile utakmicu u kojoj su prve stigle do pogotka.

PREMIJER LIGA - 21. KOLO

Subota

Everton - Njukasli 0:2 (0:0)

/Vilson 73, 90+3/

Kristal Palas - Vulverhempton 1:0 (0:0)

/Eze 60/

Mančester Siti - Šefild Junajted 1:0 (1:0)

/Žesus 9/

VBA - Fulam 2:2 (0:1)

/Bartli 47, Pereira 66 - Rid 10, Kavalijero 77/

Arsenal – Mančester junajted 0:0

Sautempton - Aston Vila 0:1 (0:1)

/Barkli 41/

Nedelja

Čelsi - Barnli 2:0 (1:0)

/Aspilikueta 40, Alonso 84/

Lester - Lids 1:3 (1:1)

/Barns 13 - Dalas 15, Bamford 71, Herison 84/

17.30: (4,10) Vest Hem (3,50) Liverpul (1,90)

20.15: (3,00) Brajton (3,10) Totenhem (2,50)

*** kvote su podložne promenama