Smena na vrhu tabele Lige 1. Do petka veče vodio je Hal trku, imao savršen učinak iz četiri kola, ali se obrukao na gostovanju Flitvudu (1:4). Onda je i Linoln, do ove runde verni pratilac Tigrova, pokelao u sudaru sa Bristol Sitijem (1:2) pokvarivši saznanje da je u uvodnih 360 minuta ostvario četiri pobede. Došao je red na Ipsvič, s tim da on nije pogrešio.

Na gostovanju Blekpulu bio je uverljiv, slavio 4:1 i posle nekompletnog petog kola izbio na vrh tabele. Za slavlje Traktorista najzaslužniji je Velšanin Gvion Edvards, asistent za prvi i strelac dva gola. Dovoljno za 13 bodova Ipsviča i nagoveštaj da bi mogao da napadne povratak u Čempionšip.

Visoke ambicije gaje i na Franton parku, s tim da Portsmutu ne ide sve kako je očekivao. Sezonu je otvorio sa samo dva boda iz početne tri utakmice, međutim, ako je suditi na osnovu poslednje dve, Pompejci se bude. U minulom kolu savladali su Barton 4:2, danas bili bolji od Milton Kejnsa 2:1. Iako je reč o timovima sa dna tabele, značiće komplet od čest poena ekipi Kenija Džeketa. Za slavlje ove subote postarali su se Tom Nejlor tako što je već u drugom minutu pogodio posle prekida, te Elis Harison uspešnom realizacijom penala.

ENGLESKA LIGA 1 – 5. KOLO

Petak

Flitvud - Hal 4:1 (1:1)

Subota:

Džilingem – Oksford 3:1 (2:0)

Akrington – Ročdejl 2:1 (0:0)

Blekpul – Ipsvič 1:4 (0:3)

Kru – Vigan 3:0 (2:0)

Linkoln – Bristol Rovers 1:2 (0:0)

Nortempton – Piterboro 0:2 (0:1)

Plimut – Barton 2:0 (1:0)

Portmust – Mildon Kejns 2:1 (2:1)

Svindon – Vimbldon 0:1 (0:1)

Donkastrer – Šruzberi, odloženo