Liga konferencija: Murinjova Roma leti i za rezervistima, pukla petarda na Olimpiku! (VIDEO)

Žoze Murinjo i Roma su izgleda strašan spoj! Romi je bio potreban ozbiljan trener, Murinju je bio potreban klub i ekipa u kojoj će mu bezrezervno verovati, neće mu stavljati pritisak i daviti ga zvezdama i zvezdicama u ekipu.

Posebni je potpuno promenio identitet tima sa manje više istim igračima uz tri kvalitetna pojačanja. Roma igra brz, atraktivan i konkretan fudbal. Svi igraju odbranu i svi se munjevito ubacuju u tranziciju i kontranapade. Mnogo se trči i ne komplikuje se puno. Rezultati su impresivni. Vučica ima sve pobede od početka sezone, a i takmičenje u Ligi konferencija je započćela u velikom stilu. Deklasirala je bugarski CSKA 5:1 i pokazala da će uz Totenhem biti najozbiljniji kandidat za trofej.

Izmešao je Portugalac večeras karte kako bi odmorio neke nosioce igre i sačuvao im svežinu za prvenstveni okršaj protiv Verona narednog vikenda gde ima lepu šansu da nastavi sa maksimalnim startom. Tako su na klupi ostali Abraham, Kristante, Zaniolo, Veretu, Mhitarjan, Ibanjez... A šansu su dobili Smoling, Kalafjori, Viljar, Dijavara, El Šaravi, Perez, Šomurodov…

Nije počelo dobro za Vučicu jer su Bugari poveli posle 10 minuta igre. Irac Keri je iskoristio lošu reakciju Viljara, Smolinga i Manćinija i topovskim šutem iz bližeg ugla probio Rui Patrisija.

Ali posle toga je Roma dodala gas i zagospodarila terenom Olimpika. Posle velikog pritiska, kapiten Pelegrini je izjednačio u 25. minutu majstorskom plasirkom pod prečku gola gostiju. Roma je nastavila da napada i preokrenula već do poluvremena. El Šaravi je pogodio preciznim šutem sa distance. Pelegrini je sredinom poluvremena postigao drugi gol i rešio sve dileme, a veći do posla kod gola je odradio mladi Kalafjori. Do kraja meča je pukla petarda. Pogodili su štoper Manćini i brzonogi Abraham koji je ušao sa klupe i nastavio da oduševljava.

Sjajan start sezone za Vučicu koja ima šest pobeda u šest mečeva sa gol razlikom 18:4.

U istoj grupi je norveški Bode lako savladalo ukrajinsku Zorju sa 3:1, a meč je obeležio prelep lom Amala Pelegrina posle sat vremena igre.

Nastavila se agonija rumunskog Kluža koji je poražen minimalno na gostovanju Jablonecu. AZ alkmar je dva puta vodio na gostovanju danskom Randersu ali nije uspeo da slavi.

LIGA KONFERENCIJE - 1. KOLO

GRUPA A

Utorak

Makabi Tel Aviv - Alaškert 4:1 (3:1)

/Perica 13, Kanihovski 32, Biton 45+3 penal, Hozez 72 – Embalo 17/

Četvrtak

Helsinki - LASK 0:2 (0:1)

/Marešić 17, Monshajn 89/

GRUPA B

Četvrtak

Flora - Gent 0:1 (0:1)

/Lemajić 54/

Anortozis - Partizan 0:2 (0:1)

/Menig 42, Rikardo 68/

GRUPA C

Četvrtak

Roma - CSKA Sofija 5:1 (2:1)

/Pelegrini 25, 62, El Šaravi 38, Manćini 82, Abraham 84 - Keri 10/

Bode - Zorja 3:1 (0:0)

/Saltnes 49, Solbaken 49, Pelegrino 60- Gromov 90+1/

GRUPA D

Četvrtak

Jablonec - Kluž 1:0 (0:0)

/Pilar 51/

Randers - AZ Alkmar 2:2 (1:2)

/Pizinger 27, Gravs 68 - Klasi 24, Pavlidis 34/

GRUPA E

Utorak

Makabi Haifa - Fajenord 0:0

Četvrtak

Slavija - Union Berlin 3:1 (1:0)

/Bah 18, Kuhta 84, Šranc 88 - Berens 70/

GRUPA F

Četvrtak

Slovan - Kopenhagen 1:3 (1:2)

/Henti 21 - Vind 18, 67, Stage 41/

Linkoln - PAOK 0:2 (0:1)

/Akpom 45+2, Mitrica 56/

GRUPA G

Četvrtak

Ren - Totenhem 2:2 (1:1)

/Te 23, Labord 72 - Balde 11 autogol, Hejbjerg 76/

Mura - Vitese 0:2 (0:1)

/Tronstad 30, Darfalu 69/

GRUPA H

Četvrtak

Kairat - Omonija 0:0

Karabag - Bazel 0:0