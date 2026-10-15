Liga konferencije upoznala Mohameda Salaha: Gol i asistencija za šetnju kroz Finsku

Samo što je utakmica počela gosti su poveli: Salah je odigrao pas iza leđa odbrane KuPS-a, a Onuaču je obavio laku egzekuciju za 1:0. Pred kraj poluvremena Egipćanin je razliku podigao na „plus dva“ tako što je pod prečku poslao odbitak sa desetak metara. Oni koji su igrali ovaj par u Mozzart RELAXU mogli su već tada da zaokruže dvojku.

Samo što je počelo drugo poluvreme Trabzon je došao do 3:0 golom Frankulinja, a onda su gosti počeli da usporavaju, verovatno smatrajući da je sve gotovo i da bi trebalo malo prištedeti snage za vikend derbi protiv Fenerbahčea. To je KuPS iskoristio da preko Penanena smanji zaostatak, a moglo je da se dodatno zakvua da Onana nije odbranio penal Fincima u 59. minutu.

Mirovale su mreže posle toga, pao je tempo meča, Salah, Mendi i Tufan su dosta pre kraja izašli sa terena da bi bili odmorniji za vikend, a Turci su kontrolisali dešavanja do kraja i rutinske pobede. Na kraju, ipak, Frankulinjo je svojim drugom golom povisio na ubedljivih 4:1, koje je Engval ublažio u poslednjem minutu.