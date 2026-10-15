Liga konferencije upoznala Mohameda Salaha: Gol i asistencija za šetnju kroz Finsku
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 20:38
Trabzon razbio KuPS (4:2), Mjalbi lako sa Inter Eskaldesom (2:0)
Prvi put u karijeri, u ovim poznim danima, Mohamed Salah je zaigrao u Ligi konferencije. Nije mu to bilo ispod časti posle svih godina u kojima je blistao u Ligi šampiona. Naprotiv, Egipćanin u dresu Trabzona je odmah svima stavio do znanja da mu se i te kako igra, da mu se i te kako dominira i u ovom trećem, najmanje cenjenom evropskom takmičenju.
Trabzon je u prvom kolu Lige konferencije gostovao u Finskoj, a publika u Kuopiju je gledala dominaciju Mohameda Salaha od prvog minuta. Nema veze što to nije bila obala Crnog mora, nego daleko hladnija klima na obali jednog od „hiljadu“ finskih jezera, Egipćanin je sa golom i asistencijom režirao pobedu turskog kluba na startu takmičenja – 4:2.
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Samo što je utakmica počela gosti su poveli: Salah je odigrao pas iza leđa odbrane KuPS-a, a Onuaču je obavio laku egzekuciju za 1:0. Pred kraj poluvremena Egipćanin je razliku podigao na „plus dva“ tako što je pod prečku poslao odbitak sa desetak metara. Oni koji su igrali ovaj par u Mozzart RELAXU mogli su već tada da zaokruže dvojku.
Samo što je počelo drugo poluvreme Trabzon je došao do 3:0 golom Frankulinja, a onda su gosti počeli da usporavaju, verovatno smatrajući da je sve gotovo i da bi trebalo malo prištedeti snage za vikend derbi protiv Fenerbahčea. To je KuPS iskoristio da preko Penanena smanji zaostatak, a moglo je da se dodatno zakvua da Onana nije odbranio penal Fincima u 59. minutu.
Mirovale su mreže posle toga, pao je tempo meča, Salah, Mendi i Tufan su dosta pre kraja izašli sa terena da bi bili odmorniji za vikend, a Turci su kontrolisali dešavanja do kraja i rutinske pobede. Na kraju, ipak, Frankulinjo je svojim drugom golom povisio na ubedljivih 4:1, koje je Engval ublažio u poslednjem minutu.
Na severu Evrope igrao je još jedan tim sa kojim će Crvena zvezda ukrstiti koplja u Ligi konferencije – Inter Eskaldes. I očekivano, tim iz Andore je pokazao da nije neki od kojeg bi trebalo zazirati.
Inter je u Švedskoj izdržao poluvreme protiv Mjalbija da ne primi gol, ali na kraju je bilo sigurnih 2:0 za domaćina. Statistika kaže da ekipa iz Andore nije imala šut u okvir gola domaćina, pošto je ionako gledala da se brani koliko god to može dok nije upala u „minus dva“. A, posle toga je put do povratka bio predugačak.
Mjalbi je poveo preko Bergstroma u 54. minutu, dok je Noren u 65. duplirao prednost i definitivno spakovao tri boda za švedskog prvaka, koji ima jako dobar raspored na početku Lige konferencije, jer će u drugom kolu igrati u gostima protiv Iberije iz Gruzije, a u trećem će dočekati Borac iz Banjaluke.
LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
CSKA Sofija - Monako 1:2 (0:2)
/Cvarts 76 - Bruner 3, Fati 43/
Egnatija - Midtjiland 1:1 (1:1)
/Gruda 26 - Čo 33/
Gent - Orhus 1:0 (0:0)
/Gure 87/
Hajduk Split - Ajaks U TOKU
Lugano - Crvena zvezda 3:2 (1:1)
/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 89p - Elšnik 32, Krunić 67/
Mjalbi - Inter Eskaldes 2:0 (0:0)
/Bergstrom 54, Noren 65/
Panatinaikos - Borac Banjaluka 2:1 (1:0)
/Desers 10p, Kangva 70 - Jojić 80/
Univerzitatea Krajova - Hetafe 1:1 (0:0)
/Al Hamlavi 59 - Gudelj 81/
Riga - Kajrat 1:1 (1:1)
/Oulad 12 - Gual 5p/
KuPS - Trabzon 2:4 (0:2)
/Penanen 54, Engval 96 - Onuaču 3, Salah 44, Frankulinjo 47, 91/
21.00: (1,35) Atalanta (5,30) Pafos (8,00) - MOZZART RELAX
21.00: (1,15) Bran (8,00) Linkoln Red Imps (16,0)
21.00: (1,03) Brajton (16,5) Kauno Žalgiris (50,0)
21.00: (2,50) Kopenhagen (3,25) Braga (2,90)
21.00: (1,23) Frajburg (6,50) Jablonec (12,0) - MOZZART RELAX
21.00: (3,00) Harts (3,50) Nordsjeland (2,30)
21.00: (1,28) Sint Trojden (5,30) Iberija 1999 (9,00)
21.00: (1,22) Tvente (7,00) Tun (11,0)
***Kvote su podložne promenama