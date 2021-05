Dva dana nakon osvojene šampionske krune Kristof Galtije je zvanično saopštio da neće ostati na klupi kluba u narednoj sezoni. Francuski strateg koji je Lilu doneo titulu sanjanu deset godina, potvrdio je scenario koji je već mogao da se nasluti i za Lekip istakao da neće doći do produžetka saradnje koja je ugovorom definisana do kraja aktuelne sezone.

"Doneo sam odluku. Obavestio sam predsednika Oliviera Letanga, nakon što sam ga jutros dugo slušao, da ću napustiti klub. Ili da sam napustio Lil, nisam siguran koji termin da koristim. Jednostavno sam uveren da sam ovde odradio svoje, da je ovaj četvorogodišnji ciklus dovoljno dug za trenera. Nakon četiri godine, osećam u sebi da je vreme da napustim ovaj prelepi klub, ovaj veličanstveni klub", izjavio je Galtije.

Mediji su već počeli da licitiraju sa imenima klubova koji su zainteresovani za angažman stratega, a kao najozbiljniji kandidat navodi se Nica.

"Dosta klubova me je tražilo, nikad nije bilo toliko interesovanje. Mislim da sam imao već pet ponuda, ali nisam ništa dogovorio. Postoje tri kluba koja me zanimaju", rekao je Galtije i potom pozitivno odgovorio na pitanje da li su to Lion, Nica i Napoli.

Francuz koji je uspeo da sa Lilom završi na čelu Lige 1, sa bodom više od Pari Sen Žermena, tokom jeseni je imao ponudu da produži ugovor, ali su pregovori utihnuli nakon odlaska Žerara Lopeza sa mesta predsednika kluba.

Podsetimo, Galtije je na klupu Lila stigao u decembru 2017. godine, a pretgodno je čak osam godina vodio Sent Etjen.