Da vas je neko pitao jesenas, kada su Lil napustili Viktor Osimhen i Gabrijel, da li Doge imaju šansu da osvoje titulu, verovatno biste samo odmahnuli glavom. Možda se i sarkastično nasmejali. Međutim, izabranici Kristofa Galtjea su nas sve razuverili ove sezone, odigrali su neverovatno u Ligi 1 i sada su od trona udaljeni četiri poena, dva kola pre kraja. Mogu da budu krunisani već u nedelju uveče, ukoliko savladaju na svom terenu Sent Etjen, a Predrag Rajković i njegov Rems spuste rampu Pari Sen Žermenu i spreče ih da trijumfuju. Lil dva kola pre kraja ima tri boda više od Parižana, ali Sveci imaju mnogo bolju gol-razliku. Ako budu izjednačeni sa poenima na kraju, titula će ostati u prestonici Francuske.

Možda je Lil ostao letos bez dvojice glavnih igrača, ali to se nije osetilo u rezultatima. U senci 35-godišnjeg Buraka Jilmaza, koji je postigao fantastičnih 15 golova, pomalo neioravdano su u senci ostali neki fudbaleri koji su bili standardni u prvoj postavi. Zanimljivo, čak četvorica njih su deca PSŽ-a, koji su upravo iz Pariza prešli u Lil, a sada će vrlo verovatno i da mu oduzmu titulu.

Reč je o golmanu Majku Menjanu, vezisti Bubakariju Sumareu i napadačima Žonatanu Ikoneu i Timotiu Vei. Njihovi transferi u Lil doneli su PSŽ-u tačno 16.000.000 evra, poređenja radi, nešto manje nego što je Svece koštao Pablo Sarabija. Španca su Sevilji platili 18.000.000 evra.

Menjan je branio na svih 36 utakmica u Ligi 1, a na čak 20 je ostao nesavladan, a Lil je 2015. godine koštao 1.000.000 evra. Sumare je 2017. bez obeštećenja došao na sever Francuske, a posle sezone u kojoj je odigrao 30 utakmica i upisao jednu asistenciju tržišna vrednost mu je procenjena prema specijalizovanom portalu Transfermarktu na 23.000.000 evra. Ikone je u Lilu od 2018. godine, plaćen je 5.000.000 evra, a ove sezone je na 35 mečeva dao četiri gola, uz pet asistencija. Najskuplje je koštao Lil Timoti Vea, koji je 2019. došao za 10.000.000 evra. Mladi Amerikanac je bio rezerva Jilmazu, zaigrao je na 28 utakmica i postigao je tri pogotka. Doneo je sa klupe pobede nad Dižonom, Monpeljeom i Bordoom, a ako Doge i definitivno osvoje titulu, biće dovoljno da opravda uložen novac.

Izak Lihađi je povredio list i najverovatnije neće igrati protiv Sent Etjena. To bi moglo da otvori malo više prostora za Veu, koji će verovatno ponovo da zameni vremešnog Jilmaza u drugom poluvremenu, bez obzira na rezultat. Sa druge strane, u Sent Etjen se vraća Roman Hamuma, koji će u odnosu na prethodno kolo najverovatnije da zameni na terenu Šarla Abija.

Lil je pobedo Sent Etjen na tri od poslednja četiri meča. Prvi susret ove sezone međutim okončan je rezultatom 1:1. Pomenuti Ikone je tada u 65. minutu spasao Lil poraza, pošto je prethodno Hazri iz penala doneo prednost domaćinu.

Kao što smo već napisali, najveća prepreka PSŽ-u biće golman srpske reprezentacije Predrag Rajković. On je umeo da bude posebno inspirisan protiv Parižana, pa je tako Rems pobedio na dva od poslednja četiri susreta. Doduše, nijednom ove sezone, bilo je 2:0 za Svece jesenas. Rems nije pobedio na poslednjih šest utakmica, ali su četiri u tom nizu završene nerešenim rezultatom. I takav ishod bi bio po ukusu navijača Lila.

Što se tiče ostalih utakmica 37. kola, a sve se igraju u isto vreme od 21.00, uzbudljivo će biti i u Monaku, gde će Kneževi pokušati da pobede Ren. Ukoliko uspeju u toj nameri, odbraniće 3. poziciju na tabeli, koja vodi u Ligu šampiona, barem do poslednjeg kola. Naime, 4-plasirani Lion zaostaje samo jedan poen, a u nedelju gostuje pretposlednjem na tabeli, Nimu. Toj ekipi bodovi su neophodni, ako žele da izbore opstanak. Nant, koji je trenutno 18, u sjajnoj je formi i pobedio je na poslednja tri meča. Niz će probati da nastavi na gostovanju „fenjerašu“ Dižonu, jedinoj ekipi koja je sigurno ispala iz Lige 1.

FRANCUSKA 1 – 37. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Nedelja

21.00: (3,50) Bordo (3,35) Lens (2,15)

21.00: (8,50) Dižon (4,50) Nant (1,40)

21.00: (1,45) Lil (4,30) Sent Etjen (7,75)

21.00: (1,67) Lorijen (3,70) Mec (5,40)

21.00: (1,80) Monako (3,60) Ren (4,60)

21.00: (2,55) Monpelje (3,40) Brest (2,70)

21.00: (3,50) Nica (3,35) Strazbur (2,15)

21.00: (7,75) Nim (5,00) Lion (1,38)

21.00: (1,48) Marselj (4,20) Anže (7,25)

21.00: (1,12) PSŽ (10,0) Rems (17,0)

***Kvote su podložne promenama