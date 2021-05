Svidelo se Lilu da bude prvi. Često je držao to mesto, a i posle večerašnjeg meča moći da kaže daje lider Lige 1. Ne odustaje ovaj simpatični tim i to sve na čelu sa fenomenalnim Burakom Jilmazom. Možda su PSŽ i Monako u prednosti gledajući imena, ali Lil se neće tako lako predati. To je pokazao pobedom nad Nicom od 2:0 (1:0).

Sa ovom pobedom Lil je upisao svoj 76. bod u sezoni. PSŽ je na 75, a Monako ima meč manje i 71 bod u džepu. Lion posle poraza od Lila zaostaje sa 67 bodova i utakmicom manje.

Ulazimo polako u jednu od najneizvesnijih trka za šampiona Francuske poslednjih godina, a kako trka postaje luđa, tako Burak Jilmaz ne prestaje da šije iz utakmice u utakmicu.

Nije čekao dugo da posle vrhunskog performansa krene sa rešetanjem i Nice, pa su gosti sa Azurne obale pali već posle 13 minuta. Dejvid je proigrao Jilmaza, a ovaj sa distance pogodio milimetarski precizno. Pogodio je iskusni Turčin za svoj 13. pogodak u sezoni.

U toj akciji Lila videlo se zašto se radi o lideru Lige 1. Dodavanja do noge, vrebanje svake šanse, ali bez želje da se "ušetaju u gol". Već odmereno, precizno, ubitačno.

Na odmor se otišlo sa prednošću Lila od 1:0, a u 48. minutu je Mvula Lotomba značajno pomogao Lilu da dođe do tri boda jer je zaradio isključenje i time ostavio goste sa igračem manje.

U toj novonastaloj situaciji se Lil dobro snašao i preko Zekija Čelika postavio konačan rezultat. Naleteo je na loptu i opalio iz voleja. Opet se videlo koliko fudbaleri Lila poseduju samopozdanja, nema kod njih ni čekanja ni oklevanja.

Ne želi Lil da ispusti prvo mesto, a videćemo da li će mu poći za rukom da se domogne na kraju i titule. Sve je bliži cilju. Večeras na pogon golova dva turska fudbalera.

FRANCUSKA, LIGA 1 - 35. KOLO

Petak

Olimpik Marselj - Strazbur 1:1 (0:0)

/Benedeto 86 - Mitrović 74/

Subota

PSŽ – Lans 2:1 (1:0)

/Nejmar 33, Markinjos 59 - Ganago 61/

Lil - Nica 2:0 (1:0)

/Jilmaz 13, Čelik 56/

Nedelja

13.00: (4,40) Bordo (3,50) Ren (1,85)

15.00: (2,75) Brest (3,10) Nant (2,70)

15.00: (3,60) Dižon (3,25) Mec (2,15)

15.00: (1,95) Lorijan (3,40) Anže (4,10)

15.00: (2,25) Nim (3,20) Rems (3,35)

17.05: (2,60) Monpelje (3,30) Sent Etjen (2,70)

21.00: (2,30) Monako (3,40) Olimpik Lion (3,10)

*** Kvote su podložne promenama