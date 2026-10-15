Lisabon je sveto mesto za navijače Seltika, ali zeleno-belima se sada crno piše na Lužu

Veseli Škoti su u epicentru u Lisabonu.

„Ovo je posebno mesto za nas. Mnogo navijača dolazi ovde čak i kada nema utakmice. To je nešto što morate da uradite kao navijač Seltika“, rekao je jedan od 5.000 navijača Seltika Daren za Abolu.

21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX

Seltik je u krizi, ima čak tri poraza u poslednja četiri meča, od čega dva protiv ljutog gradskog rivala Rendžersa, pa očekivanja nisu prevelika pred duel sa Orlovima koji imaju čak devet trijumfa u prethodnih 10 mečeva (jedini poraz od Porta na Dragau – 1:3 u Primeri).

„Benfika je sjajan tim, ali se nadam da možemo da pobedimo“, kaže ovaj navijač Seltika.

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MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

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Benfika sa Markom Silvom na kormilu dobro gura na startu sezone. Osim tog poraza na Dragau, sve su pobede za Orlove koji su pobedili Milan na San Siru i najavili velike ambicije, možda i da idu do kraja, do trofeja. Pre početka takmičenja Milan je zajedno sa Juventusom bio najveći favorit.

BENFIKA OSVAJA LIGU EVROPE - KVOTA U MOZZARTU JE 11,0.

Martin O’Nil je ipak ostao na kormilu tima iako je bilo priče da bi mogao po ko zna koji put da napusti tabor Kelta. Pobedio je Seltik Madervel u gostima prethodnog vikenda sa 2:0 u Premijeršipu i najavio izlazak iz krize.

21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)

Na početku sezone na golu Benfike stajao je Samjuel Soareš, ali u Ligi Evrope reprezentativac Ukrajine Anatolij Trubin je u prvom planu. Branio je odlično na San Siru prošlog meseca, pa je trener Marko Silva potvrdio da će braniti i protiv zeleno-belih na debiju u Ligi Evrope pred svojim navijačima.

Benfika je pobedila Milan skoro sa kompletnom rezervnom postavom. Čuvao je trener Orlova startere za meč sa Portom u derbiju Primeire. I sada se očekuje da „promeša karte“, pa će verovatno umesto standardnog Grka Vangelisa Pavlidisa napad da predvodi Kolumbijac Džon Duran. U startnu postavu se vraća posle suspenzije u šampionatu i Francuz, štoper Kleman Lengle. Na sredini terena se očekuju Lukebakio i Ukrajinac Sudakov.

LIGA EVROPE – 2. KOLO

Četvrtak

18.45: (2,75) Celje (3,35) Omonija (2,55)

18.45: (1,27) AZ Alkmar (6,25) Hapoel Ber Ševa (9,50)

18.45: (3,40) RB Salcburg (3,50) Milan (2,10) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Lion (3,50) Kristal Palas (2,95)

18.45: (8,54) Torense (4,50) Sanderlend (1,35) MOZZART RELAX

18.45: (2,60) Union Sen Žiloaz (3,35) Sosijedad (2,70)

18.45: (1,30) Sparta Prag (5,80) Lilestrem (9,00)

18.45: (4,80) Leh Poznanj (4,50) Bajer Leverkuzen (1,57)

21.00: (1,25) Benfika (6,50) Seltik (10,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Selta (3,25) Juventus (2,25)

21.00: (1,40) Jagjelonija (4,40) Ararat Jermenija (7,25)

21.00: (2,40) Olimpik Marselj (3,40) Olimpijakos (2,95) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Dinamo Zagreb (3,45) Anderleht (3,50) MOZZART RELAX

21.00: (1,22) Ren (6,50) OFI (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,20) Bornmut (7,25) Šturm (12,0)

21.00: (1,98) Ferencvaroš (3,50) Viktorija Plzenj (3,80)

21.00: (1,90) NEC Najmehen (3,50) Levski (4,10)

21.00: (2,00) Hofenhajm (3,60) Bešiktaš (3,60)

***kvote su podložne promenama