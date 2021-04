Dva ispuštena boda na Sent Merisu za Lester. Ne zbog toga što osvajanje boda predstavlja malu stvar na gostovanju Sautemptonu, već zbog činjenice da je ekipa Brendana Rodžersa čak 80 minuta imala igrača više. Gosti su imali mnogo više izglednih šansi, nekoliko i stopostotnih, ali je domaćin na svom golu imao fenomenalnog Aleksa Mekartija - 1:1 (0:0).

Ekipa Ralfa Hasentula je čak uspela prva da stigne i do vođstva, pogotkom Džejmsa Vord Prausa iz penala u 61. minutu, ali nije imala dovoljno snage da napravi pravo čudo ove večeri. Lester je izjednačio sedam minuta kasnije preko Džonija Evansa, a potom žestoko opkolio kazneni prostor domaćina, međutim, nije uspeo da sitgne do drugog gola. I pored toga za jedan korak se približio konačnom cilju, a to je Liga šampiona, koji još uvek deluje više nego dostižno za Lisice.

Sautempton je ambiciozno ušao u meč i već u trećem minutu zatresao mrežu gostiju preko Vord Prausa, ali je taj gol poništen zbog ofsajda. Ipak, već sedam minuta kasnije potpuno se srušila koncepcija igre domaćeg tima. Janik Vestergard je napravio veliku grešku na ivici kaznenog prostora, loptu mu je oduzeo lukavi Džjmi Vardi, a onda je danski defanzivac otvorenim đonom startovao na napadača Lestera i zaradio zasluženo isključenje.

Lester je od tog trenutka vodio glavnu reč na terenu, već u 14. minutu sjajnu šansu je imao Džejms Medison, ali se posle toga domaćin konsolidovao i branuo na prilično organizovan način, pa su Lisice dugo delovale prilično bezopasno.

Potpuni šok za goste dogodio se na isteku časa igre, kada je lopta posle snažnog udarca Stjuarta Armstronga pogodila u ruku Kelečija Ihenača, pa je arbitar Džons pokazao na belu tačku. Vord Praus je bio siguran egzekutor najstrože kazne. Ekipa Brendana Rodžersa jeuzavršnoj fazi meča najčešće pretila ubacivanjem lopte sa bokova, a jedna takva akcija donela im je izjednačenje. Ihenačo se iskupio za skrivljeni penal u 68. minutu, pošto je sjajnim centaršutom na pravom mestu pronašao Evansa.

U seriji žestokih naleta u samoj završnici meča gosti će najviše žaliti za situacijom iz 84. minuta, kada je Džejmi Vardi sjajnom varkom sebi obezbedio stopostotnu šansu, ali je njegov udarac sa ivce peterca sjajnom reakcijom zaustavio najbolji igrač meča Aleks Mekarti.

Lester je pobegao petoplasiranom Vest Hemu na osam bodova udaljenosti uz utakmicu više, a u sledećem kolu će dočekati Njukasl na svom terenu. Sautempton ima 10 bodova više od Fulama, koji je prvi ispod crte, a narednog vikenda ga čeka gostovanje Liverpulu na Enfildu.

PREMIJER LIGA - 34. KOLO

Petak

Sautempton - Lester 1:1 (0:0)

/Vord Praus 61pen - Evans 68/

Subota

13.30: (9,50) Kristal Palas (4,90) Mančester siti (1,35)

16.00: (2,25) Brajton (3,30) Lids (3,25)

18.30: (1,50) Čelsi (4,00) Fulam (7,50)

21.00: (2,05) Everton (3,45) Aston Vila (3,60)

Nedelja

15.00: (3,40) Njukasl (3,40) Arsenal (2,15)

17.30: (2,75) Mančester junajted (3,25) Liverpul (2,60)

20.15: (1,30) Totenhem (5,20) Šefild junajted (11,0)

***Kvote su podložne promenama