Liverpul doveo trećeg trenera golmana – legendarnog Tafarela

Do sada su imali dvojicu trenera golmana, ali je neko u sportskom sektoru Liverpula procenio da je to malo, i odlučio se da angažuje trećeg. I to legendarnog Brazilca Klaudija Tafarela.

Donekle očekivani izbor uzimajući u obzir činjenicu da je Tafarel zemljak sa prvim Klopovim izborom Alisonom Bekerom. Pored Alisona, Liverpul na platnom spisku ima još jednog brazilskog golmana. Reč je o Marselu Pitulagi, koji je u Englesku stigao iz Fluminenzea.

On je svetski prvak sa mladom selekcijom Brazila, a u Liverpul je stigao na preporuku Alisonovog brata Mjuriela koji brani za taj brazilski klub.

Pored Tafarela od trenera golmana tu su Džek Robinson i Džon Ahtenberg.

Tafarel je tokom igračke karijere bio junak pobede Brazila na Svetskom prvenstvu 1994. godine u SAD, posle finala sa Italijom, koje je rešeno penalima.

On je odbranio penal koji je šutirao Danijel Masaro, a potom je i Roberto Bađo šutirao preko gola za pobedu Brazila. Četiri godine kasnije, u finalu SP 1998. godine, Tafarel je bio na golu i kada je njegov tim izgubio od domaćina, Francuske sa 0:3.