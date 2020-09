Pamtiće Marko Grujić utakmicu sa Linkolnom u Liga kupu. Srpski reprezentativac postigao je večeras prvi gol u dresu Liverpula na takmičarskim utakmicama i dao još jednu potvrdu Jirgenu Klopu da ga je s pravom zadržao na Enfildu ovog leta. Ne samo što je postigao gol, nego je Grujić bio u startnih 11 Crvenih.

Liverpul se poigravao sa trećeligašem. Ipak, Linkoln je zavredeo priznanje što je dva puta uspeo da postigne gol najboljem timu u Engleskoj – 7:2 (4:0).

Utakmica je rešena do poluvremena, jer je nakon 45 minuta igre na semaforu stajalo 4:0. Sa dva gola blistao je Kurtis Džons, a serija je nastavljena u drugom delu, kada se i Grujić upisao u strelce. Igrao se 65. minut kada je srpski as došao do lopte na nekih 18 metara od gola, tukao je desnom, a fudbal je prošao kroz šumu nogu i prevario golmana domaćih.

Daleko teži posao imao je Mančester siti, kojeg je Bornmut propisno namučio – 2:1.

Izveo je i Pep Gvardiola kombinovani sastav na teren, a igrač utakmice bio je Fil Foden, koji je namestio prvi gol Delapu, da bi kasnije postigao pogodak i rešio utakmicu.

Poštedu su dobili De Brujne i Sterling, koji su sa klupe gledali utakmicu.

ENGLESKA, LIGA KUP

Četvrtak

Bristol Siti – Aston Vila 0:3 (0:2)

/El Gazi 11, Traore 14, Votkins 73/

Linkoln – Liverpul 2:7 (0:4)

/Edun 61, Montsma 67 – Šaćiri 9, Minamino 18, 46, Džons 32, 36, Grujić 65, Origi 89/

Mančester siti – Bornmut 2:1 (1:1)

/Delap 18, Foden 75 – Saridž 22/